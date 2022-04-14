Script Network (SCPT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Script Network (SCPT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Script Network (SCPT) Informatie With television progressively turning into a cord-cutting, digital experience, Script.TV is focused on delivering a unique, industry-defining experience, using blockchain technology. Although there are multiple options to consume content globally, Script.TV is the first to bring live television to the blockchain, with on-chain rewards through NFTs, gifts, and tokens by watching content every hour. Officiële website: https://token.script.tv Whitepaper: https://documentation.script.tv Block explorer: https://bscscan.com/token/0x0669538FcdeF9A73CD37938eBa8c79E652BB93AA

Script Network (SCPT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Script Network (SCPT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 228.21K $ 228.21K $ 228.21K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 680.81M $ 680.81M $ 680.81M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 335.20K $ 335.20K $ 335.20K Hoogste ooit: $ 0.062 $ 0.062 $ 0.062 Laagste ooit: $ 0.000031903065015402 $ 0.000031903065015402 $ 0.000031903065015402 Huidige prijs: $ 0.0003352 $ 0.0003352 $ 0.0003352 Meer informatie over Script Network (SCPT) prijs

Script Network (SCPT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Script Network (SCPT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SCPT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SCPT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SCPT begrijpt, kun je de live prijs van SCPT token verkennen!

Script Network (SCPT) Prijsgeschiedenis Door de SCPT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SCPT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SCPT Wil je weten waar je SCPT naartoe gaat? Onze SCPT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SCPT token!

