Scotty AI (SCOTTYAI) Informatie Scotty AI is an innovative crypto project centered around AI. It combines advanced artificial intelligence with a deep understanding of blockchain technology to serve as a guardian and protector of the secrets within the crypto universe. Scotty AI is an innovative crypto project centered around AI. It combines advanced artificial intelligence with a deep understanding of blockchain technology to serve as a guardian and protector of the secrets within the crypto universe. Officiële website: https://scottytheai.com/en Whitepaper: https://scottytheai.com/assets/documents/whitepaper.pdf Block explorer: https://etherscan.io/address/0xc0dB17Bc219C5ca8746C29ee47862ee3Ad742F4a Koop nu SCOTTYAI!

Scotty AI (SCOTTYAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Scotty AI (SCOTTYAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.73B $ 1.73B $ 1.73B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 461.92K $ 461.92K $ 461.92K Hoogste ooit: $ 0.03231 $ 0.03231 $ 0.03231 Laagste ooit: $ 0.000169749715449722 $ 0.000169749715449722 $ 0.000169749715449722 Huidige prijs: $ 0.0002663 $ 0.0002663 $ 0.0002663 Meer informatie over Scotty AI (SCOTTYAI) prijs

Scotty AI (SCOTTYAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Scotty AI (SCOTTYAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SCOTTYAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SCOTTYAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SCOTTYAI begrijpt, kun je de live prijs van SCOTTYAI token verkennen!

