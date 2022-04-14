Scotcoin Project (SCOT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Scotcoin Project (SCOT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Scotcoin Project (SCOT) Informatie SCOTCOIN IS AN ETHICAL CRYPTOCURRENCY. We are dedicated to using Scotcoin to deliver positive change and a fairer planet. We do this via The Scotcoin Project – a Community Interest Company (CIC). SCOTCOIN IS AN ETHICAL CRYPTOCURRENCY. We are dedicated to using Scotcoin to deliver positive change and a fairer planet. We do this via The Scotcoin Project – a Community Interest Company (CIC). Officiële website: https://scotcoinproject.com/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x0cF7356E2d13ae2B57e77286284984A5FC8F88b3 Koop nu SCOT!

Scotcoin Project (SCOT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Scotcoin Project (SCOT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 90.23K $ 90.23K $ 90.23K Hoogste ooit: $ 65.023 $ 65.023 $ 65.023 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.0003609 $ 0.0003609 $ 0.0003609 Meer informatie over Scotcoin Project (SCOT) prijs

Scotcoin Project (SCOT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Scotcoin Project (SCOT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SCOT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SCOT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SCOT begrijpt, kun je de live prijs van SCOT token verkennen!

Scotcoin Project (SCOT) Prijsgeschiedenis Door de SCOT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SCOT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SCOT Wil je weten waar je SCOT naartoe gaat? Onze SCOT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SCOT token!

