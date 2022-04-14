Soulbound TV (SBX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Soulbound TV (SBX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Soulbound TV (SBX) Informatie Soulbound.TV is a next-gen livestreaming platform merging Twitch-like interactivity with advanced Web3 features to deepen streamer to viewer engagement and monetize IP, time and attention effectively. Think Twitch, with advanced crypto-enabled functionality and innovation. Soulbound defines and leads a new vertical in Web3: StreamFi - where attention becomes capital, and interaction becomes value. Officiële website: https://soulbound.tv Whitepaper: https://soulbound.gitbook.io/sbtv Block explorer: https://bscscan.com/token/0x84fcb6f9031fce00bb89433d5df9e69a6ba3a4f8

Soulbound TV (SBX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Soulbound TV (SBX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 113.40K $ 113.40K $ 113.40K Hoogste ooit: $ 0.19 $ 0.19 $ 0.19 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.0001134 $ 0.0001134 $ 0.0001134 Meer informatie over Soulbound TV (SBX) prijs

Soulbound TV (SBX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Soulbound TV (SBX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SBX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SBX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SBX begrijpt, kun je de live prijs van SBX token verkennen!

