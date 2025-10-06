BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live SharpLink Gaming prijs vandaag is 11.85 USD. Volg realtime SBETON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SBETON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live SharpLink Gaming prijs vandaag is 11.85 USD. Volg realtime SBETON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SBETON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over SBETON

SBETON Prijsinformatie

Wat is SBETON

SBETON officiële website

SBETON tokenomie

SBETON Prijsvoorspelling

SBETON Geschiedenis

SBETON koopgids

SBETON-naar-Fiat valutaconversie

SBETON spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

SharpLink Gaming logo

SharpLink Gaming koers(SBETON)

1 SBETON naar USD live prijs:

$11.83
$11.83$11.83
-5.58%1D
USD
SharpLink Gaming (SBETON) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:57:06 (UTC+8)

SharpLink Gaming (SBETON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 10.99
$ 10.99$ 10.99
24u laag
$ 12.78
$ 12.78$ 12.78
24u hoog

$ 10.99
$ 10.99$ 10.99

$ 12.78
$ 12.78$ 12.78

$ 19.465904770814774
$ 19.465904770814774$ 19.465904770814774

$ 11.020957236743522
$ 11.020957236743522$ 11.020957236743522

-0.51%

-5.58%

-12.10%

-12.10%

SharpLink Gaming (SBETON) real-time prijs is $ 11.85. De afgelopen 24 uur werd er SBETON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 10.99 en een hoogtepunt van $ 12.78, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SBETON hoogste prijs aller tijden is $ 19.465904770814774, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 11.020957236743522 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SBETON met -0.51% veranderd in het afgelopen uur, -5.58% in de afgelopen 24 uur en -12.10% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

SharpLink Gaming (SBETON) Marktinformatie

No.2869

$ 191.55K
$ 191.55K$ 191.55K

$ 73.75K
$ 73.75K$ 73.75K

$ 191.55K
$ 191.55K$ 191.55K

16.16K
16.16K 16.16K

16,164.92210438
16,164.92210438 16,164.92210438

ETH

De huidige marktkapitalisatie van SharpLink Gaming is $ 191.55K, met een handelsvolume van $ 73.75K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SBETON is 16.16K, met een totale voorraad van 16164.92210438. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 191.55K.

SharpLink Gaming (SBETON) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van SharpLink Gaming prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.6991-5.58%
30 dagen$ -6.81-36.50%
60 dagen$ +1.85+18.50%
90 dagen$ +1.85+18.50%
SharpLink Gaming prijswijziging vandaag

SBETON registreerde vandaag een verandering van $ -0.6991 (-5.58%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

SharpLink Gaming 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -6.81 (-36.50%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

SharpLink Gaming 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,SBETON zien we een verandering van $ +1.85 (+18.50%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

SharpLink Gaming 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +1.85 (+18.50%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van SharpLink Gaming (SBETON) bekijken?

Bekijk nu de SharpLink Gamingprijsgeschiedenispagina.

Wat is SharpLink Gaming (SBETON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

SharpLink Gaming is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeSharpLink Gaming investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van SBETON staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over SharpLink Gaming lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je SharpLink Gaming aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

SharpLink Gaming Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal SharpLink Gaming (SBETON) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je SharpLink Gaming (SBETON) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor SharpLink Gaming te bekijken.

Bekijk nu de SharpLink Gaming prijsvoorspelling !

SharpLink Gaming (SBETON) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van SharpLink Gaming (SBETON) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SBETON token !

Hoe koop je SharpLink Gaming (SBETON)?

Op zoek naar Hoe koop je SharpLink Gaming? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt SharpLink Gaming gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

SBETON naar lokale valuta's

1 SharpLink Gaming(SBETON) naar VND
311,832.75
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar AUD
A$18.249
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar GBP
9.006
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar EUR
10.3095
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar USD
$11.85
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar MYR
RM49.6515
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar TRY
498.885
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar JPY
¥1,813.05
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar ARS
ARS$17,273.982
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar RUB
962.694
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar INR
1,050.2655
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar IDR
Rp197,499.921
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar PHP
697.6095
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar EGP
￡E.561.453
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar BRL
R$63.8715
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar CAD
C$16.7085
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar BDT
1,444.515
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar NGN
17,099.55
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar COP
$45,752.85
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar ZAR
R.207.138
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar UAH
498.648
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar TZS
T.Sh.29,115.45
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar VES
Bs2,642.55
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar CLP
$11,210.1
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar PKR
Rs3,350.232
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar KZT
6,210.585
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar THB
฿385.362
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar TWD
NT$366.2835
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar AED
د.إ43.4895
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar CHF
Fr9.5985
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar HKD
HK$92.0745
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar AMD
֏4,533.2175
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar MAD
.د.م110.3235
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar MXN
$221.2395
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar SAR
ريال44.4375
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar ETB
Br1,812.4575
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar KES
KSh1,530.9015
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar JOD
د.أ8.40165
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar PLN
43.845
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar RON
лв52.377
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar SEK
kr113.523
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar BGN
лв20.145
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar HUF
Ft3,999.2565
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar CZK
251.22
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar KWD
د.ك3.63795
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar ILS
38.7495
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar BOB
Bs81.8835
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar AZN
20.145
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar TJS
SM109.257
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar GEL
32.232
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar AOA
Kz10,811.94
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar BHD
.د.ب4.4556
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar BMD
$11.85
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar DKK
kr77.025
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar HNL
L312.129
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar MUR
545.337
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar NAD
$206.0715
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar NOK
kr120.9885
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar NZD
$20.9745
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar PAB
B/.11.85
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar PGK
K50.3625
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar QAR
ر.ق43.134
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar RSD
дин.1,209.5295
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar UZS
soʻm141,071.406
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar ALL
L996.7035
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar ANG
ƒ21.2115
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar AWG
ƒ21.2115
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar BBD
$23.7
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar BAM
KM20.145
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar BIF
Fr34,945.65
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar BND
$15.405
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar BSD
$11.85
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar JMD
$1,902.2805
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar KHR
47,590.311
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar KMF
Fr5,048.1
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar LAK
257,608.6905
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar LKR
රු3,611.643
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar MDL
L202.9905
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar MGA
Ar53,378.325
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar MOP
P94.8
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar MVR
182.49
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar MWK
MK20,572.9035
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar MZN
MT757.8075
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar NPR
रु1,681.041
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar PYG
84,040.2
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar RWF
Fr17,194.35
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar SBD
$97.5255
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar SCR
159.3825
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar SRD
$456.225
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar SVC
$103.6875
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar SZL
L206.19
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar TMT
m41.5935
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar TND
د.ت34.8153
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar TTD
$80.343
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar UGX
Sh41,285.4
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar XAF
Fr6,766.35
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar XCD
$31.995
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar XOF
Fr6,766.35
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar XPF
Fr1,220.55
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar BWP
P159.975
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar BZD
$23.8185
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar CVE
$1,139.1405
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar DJF
Fr2,097.45
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar DOP
$761.481
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar DZD
د.ج1,550.5725
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar FJD
$27.018
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar GNF
Fr103,035.75
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar GTQ
Q90.771
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar GYD
$2,479.02
1 SharpLink Gaming(SBETON) naar ISK
kr1,504.95

SharpLink Gaming bron

Voor een beter begrip van SharpLink Gaming kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van SharpLink Gaming
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over SharpLink Gaming

Hoeveel is SharpLink Gaming (SBETON) vandaag waard?
De live SBETON prijs in USD is 11.85 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SBETON naar USD prijs?
De huidige prijs van SBETON naar USD is $ 11.85. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van SharpLink Gaming?
De marktkapitalisatie van SBETON is $ 191.55K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SBETON?
De circulerende voorraad van SBETON is 16.16K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SBETON?
SBETON bereikte een ATH-prijs van 19.465904770814774 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SBETON?
SBETON zag een ATL-prijs van 11.020957236743522 USD.
Wat is het handelsvolume van SBETON?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SBETON is $ 73.75K USD.
Zal SBETON dit jaar hoger gaan?
SBETON kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SBETON prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:57:06 (UTC+8)

SharpLink Gaming (SBETON) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

SBETON-naar-USD calculator

Bedrag

SBETON
SBETON
USD
USD

1 SBETON = 11.85 USD

Handel in SBETON

SBETON/USDT
$11.83
$11.83$11.83
-5.66%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,371.24
$101,371.24$101,371.24

-1.75%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,277.02
$3,277.02$3,277.02

-6.56%

Solana logo

Solana

SOL

$154.88
$154.88$154.88

-4.08%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.3057
$1.3057$1.3057

+770.46%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,371.24
$101,371.24$101,371.24

-1.75%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,277.02
$3,277.02$3,277.02

-6.56%

Solana logo

Solana

SOL

$154.88
$154.88$154.88

-4.08%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2121
$2.2121$2.2121

-3.06%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16149
$0.16149$0.16149

-1.48%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4447
$0.4447$0.4447

+789.40%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4447
$0.4447$0.4447

+789.40%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.3057
$1.3057$1.3057

+770.46%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.10780
$0.10780$0.10780

+602.73%

DEGENFI logo

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000516
$0.000000000516$0.000000000516

+500.00%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2209
$0.2209$0.2209

+237.25%