Sauber FT (SAUBER) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Sauber FT (SAUBER), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Sauber FT (SAUBER) Informatie $SAUBER is the name of the only official Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token. Fan Tokens are digital assets that never expire. Think of them as your traditional membership, only with voting rights on official club decisions, unrivalled access to your team and incredible once in a lifetime experiences. $SAUBER is the name of the only official Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token. Fan Tokens are digital assets that never expire. Think of them as your traditional membership, only with voting rights on official club decisions, unrivalled access to your team and incredible once in a lifetime experiences. Officiële website: https://www.socios.com Block explorer: https://chiliscan.com/token/0xcf6D626203011e5554C82baBE17dd7CDC4Ee86BF Koop nu SAUBER!

Sauber FT (SAUBER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Sauber FT (SAUBER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 580.87K $ 580.87K $ 580.87K Totale voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 2.79M $ 2.79M $ 2.79M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.09M $ 2.09M $ 2.09M Hoogste ooit: $ 1.98 $ 1.98 $ 1.98 Laagste ooit: $ 0.15112019453382508 $ 0.15112019453382508 $ 0.15112019453382508 Huidige prijs: $ 0.2085 $ 0.2085 $ 0.2085 Meer informatie over Sauber FT (SAUBER) prijs

Sauber FT (SAUBER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Sauber FT (SAUBER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SAUBER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SAUBER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SAUBER begrijpt, kun je de live prijs van SAUBER token verkennen!

Hoe koop je SAUBER? Wil je Sauber FT (SAUBER) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SAUBER te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je SAUBER koopt op MEXC!

Sauber FT (SAUBER) Prijsgeschiedenis Door de SAUBER prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SAUBER prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SAUBER Wil je weten waar je SAUBER naartoe gaat? Onze SAUBER prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SAUBER token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!