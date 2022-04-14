Salad Ventures (SALD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Salad Ventures (SALD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Salad Ventures (SALD) Informatie Our mission is to support Web3 projects in building and expanding their communities while enhancing user engagement. Our campaigns are geared towards helping established Web3 projects attract more Web3 crypto-native users, providing them with a sustainable growth trajectory. Through our ecosystem, Salad offers earning opportunities to Web3 natives and non-natives alike. Officiële website: https://salad.ventures Whitepaper: https://wp.salad.ventures/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x5582a479f0c403e207d2578963ccef5d03ba636f

Salad Ventures (SALD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Salad Ventures (SALD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 854.40 $ 854.40 $ 854.40 Totale voorraad: $ 1.68B $ 1.68B $ 1.68B Circulerende voorraad: $ 75.61M $ 75.61M $ 75.61M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 18.98K $ 18.98K $ 18.98K Hoogste ooit: $ 0.25959 $ 0.25959 $ 0.25959 Laagste ooit: $ 0.000008449793257653 $ 0.000008449793257653 $ 0.000008449793257653 Huidige prijs: $ 0.0000113 $ 0.0000113 $ 0.0000113 Meer informatie over Salad Ventures (SALD) prijs

Salad Ventures (SALD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Salad Ventures (SALD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SALD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SALD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SALD begrijpt, kun je de live prijs van SALD token verkennen!

Salad Ventures (SALD) Prijsgeschiedenis Door de SALD prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SALD prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SALD Wil je weten waar je SALD naartoe gaat? Onze SALD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SALD token!

