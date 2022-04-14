Sharpe AI (SAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Sharpe AI (SAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Sharpe AI (SAI) Informatie Sharpe is an AI-powered crypto super-app designed for professional traders, offering a unified platform for intelligence, investing, and automating digital assets. With over 150,000 users and more than $500M in volume, Sharpe is now the largest crypto super-app. Sharpe is an AI-powered crypto super-app designed for professional traders, offering a unified platform for intelligence, investing, and automating digital assets. With over 150,000 users and more than $500M in volume, Sharpe is now the largest crypto super-app. Officiële website: http://sharpe.ai Whitepaper: http://docs.sharpe.ai Block explorer: https://etherscan.io/token/0x3567aa22cd3ab9aef23d7e18ee0d7cf16974d7e6 Koop nu SAI!

Sharpe AI (SAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Sharpe AI (SAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 111.82M $ 111.82M $ 111.82M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.03M $ 9.03M $ 9.03M Hoogste ooit: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 Laagste ooit: $ 0.005510456677960299 $ 0.005510456677960299 $ 0.005510456677960299 Huidige prijs: $ 0.00903 $ 0.00903 $ 0.00903 Meer informatie over Sharpe AI (SAI) prijs

Sharpe AI (SAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Sharpe AI (SAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SAI begrijpt, kun je de live prijs van SAI token verkennen!

Hoe koop je SAI? Wil je Sharpe AI (SAI) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SAI te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je SAI koopt op MEXC!

Sharpe AI (SAI) Prijsgeschiedenis Door de SAI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SAI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SAI Wil je weten waar je SAI naartoe gaat? Onze SAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SAI token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!