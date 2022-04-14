Sabai Protocol (SABAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Sabai Protocol (SABAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Sabai Protocol (SABAI) Informatie The Sabai Protocol is a solution for tokenizing Real World Assets and Virtual Assets with its own set of proprietary smart contracts that have undergone a Certik audit.The Sabai Protocol Token is an essential component of the Sabai Protocol ecosystem, crafted to enable smooth user interaction with all project products. The token is integrated into all products of the ecosystem and B2B solutions. Officiële website: https://sabaiprotocol.com Whitepaper: https://whitepaper.sabaiprotocol.com Block explorer: https://etherscan.io/address/0xb5d730d442e1d5b119fb4e5c843c48a64202ef92

Sabai Protocol (SABAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Sabai Protocol (SABAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.82M $ 3.82M $ 3.82M Totale voorraad: $ 2.65B $ 2.65B $ 2.65B Circulerende voorraad: $ 535.38M $ 535.38M $ 535.38M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 18.88M $ 18.88M $ 18.88M Hoogste ooit: $ 0.07285 $ 0.07285 $ 0.07285 Laagste ooit: $ 0.001581266009086181 $ 0.001581266009086181 $ 0.001581266009086181 Huidige prijs: $ 0.007126 $ 0.007126 $ 0.007126 Meer informatie over Sabai Protocol (SABAI) prijs

Sabai Protocol (SABAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Sabai Protocol (SABAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SABAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SABAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SABAI begrijpt, kun je de live prijs van SABAI token verkennen!

