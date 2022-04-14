RWA Inc. (RWAINC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in RWA Inc. (RWAINC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

RWA Inc. (RWAINC) Informatie RWA Inc. is the world's first end-to-end Real World Asset tokenization and trading ecosystem. RWA Inc. is building both a RWA tokenization service, a RWA launchpad/stakingpad, RWA Exchange and an RWA marketplace for trading of Real World Assets in the global market. Already now, RWA Inc. has launched the RWA Launchpad and the RWA Exchange will come live in November 2024. The Marketplace will go live in 2025. Officiële website: https://rwa.inc/ Whitepaper: https://www.rwa.inc/whitepaper Block explorer: https://basescan.org/token/0xe2b1dc2d4a3b4e59fdf0c47b71a7a86391a8b35a

RWA Inc. (RWAINC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor RWA Inc. (RWAINC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.50M $ 3.50M $ 3.50M Totale voorraad: $ 992.58M $ 992.58M $ 992.58M Circulerende voorraad: $ 468.70M $ 468.70M $ 468.70M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.47M $ 7.47M $ 7.47M Hoogste ooit: $ 0.1438 $ 0.1438 $ 0.1438 Laagste ooit: $ 0.005359634359067181 $ 0.005359634359067181 $ 0.005359634359067181 Huidige prijs: $ 0.00747 $ 0.00747 $ 0.00747 Meer informatie over RWA Inc. (RWAINC) prijs

RWA Inc. (RWAINC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van RWA Inc. (RWAINC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RWAINC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RWAINC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RWAINC begrijpt, kun je de live prijs van RWAINC token verkennen!

