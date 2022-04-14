RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) Informatie RSIC•GENESIS•RUNE (RUNECOIN), built with the Runes Protocol, is the first Pre-Rune airdropped to the early adopters of Ordinals. It creates a unique opportunity for people to engage with Bitcoin, setting the stage for a more vibrant and user-centric ecosystem. RSIC•GENESIS•RUNE (RUNECOIN), built with the Runes Protocol, is the first Pre-Rune airdropped to the early adopters of Ordinals. It creates a unique opportunity for people to engage with Bitcoin, setting the stage for a more vibrant and user-centric ecosystem. Officiële website: https://runecoin.io/ Block explorer: https://www.oklink.com/zh-hans/btc/token/runes/840000-28

RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 21.00B $ 21.00B $ 21.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.21M $ 3.21M $ 3.21M Hoogste ooit: $ 0.005275 $ 0.005275 $ 0.005275 Laagste ooit: $ 0.000149153235139273 $ 0.000149153235139273 $ 0.000149153235139273 Huidige prijs: $ 0.0001528 $ 0.0001528 $ 0.0001528 Meer informatie over RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) prijs

RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RUNECOIN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RUNECOIN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RUNECOIN begrijpt, kun je de live prijs van RUNECOIN token verkennen!

RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) Prijsgeschiedenis Door de RUNECOIN prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de RUNECOIN prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van RUNECOIN Wil je weten waar je RUNECOIN naartoe gaat? Onze RUNECOIN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van RUNECOIN token!

