Arrland (RUM) Informatie Play & Earn web3 gaming ecosystem contains on-chain strategy games & 3D competitive off-chain games connected with AI portal to the web3 pirates world! Officiële website: https://arrland.com Whitepaper: https://arrland-media.s3-eu-central-1.amazonaws.com/docs/Arrland-Litepaper.pdf Block explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0x14E5386f47466A463f85D151653E1736c0c50Fc3

Arrland (RUM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Arrland (RUM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.68B $ 1.68B $ 1.68B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 316.43K $ 316.43K $ 316.43K Hoogste ooit: $ 0.011995 $ 0.011995 $ 0.011995 Laagste ooit: $ 0.000176572651725889 $ 0.000176572651725889 $ 0.000176572651725889 Huidige prijs: $ 0.0001887 $ 0.0001887 $ 0.0001887 Meer informatie over Arrland (RUM) prijs

Arrland (RUM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Arrland (RUM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RUM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RUM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RUM begrijpt, kun je de live prijs van RUM token verkennen!

Hoe koop je RUM? Wil je Arrland (RUM) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om RUM te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

Arrland (RUM) Prijsgeschiedenis Door de RUM prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de RUM prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van RUM Wil je weten waar je RUM naartoe gaat? Onze RUM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van RUM token!

