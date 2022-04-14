Ready to Fight (RTF) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ready to Fight (RTF), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Ready to Fight (RTF) Informatie Ready To Fight (RTF) is the 1st SocialFi app for 10M combat sports communities worldwide, led by Oleksandr Usyk and powered by the WBC. Officiële website: https://rtfight.com/ Whitepaper: https://rtfight.com/download/RTF_Whitepaper.pdf?v=1.0.0 Block explorer: https://bscscan.com/token/0xa89e2871a850e0e6fd8f0018ec1fc62fa75440d4

Ready to Fight (RTF) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ready to Fight (RTF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 Totale voorraad: $ 400.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.48M Hoogste ooit: $ 0.38 Laagste ooit: $ 0.009836048565616116 Huidige prijs: $ 0.01119

Ready to Fight (RTF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ready to Fight (RTF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RTF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RTF tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RTF begrijpt, kun je de live prijs van RTF token verkennen!

Ready to Fight (RTF) Prijsgeschiedenis Door de RTF prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

