Reserve Rights (RSR) Informatie Reserve is een flexibele pool van stablecoins, ontworpen om risico's te verminderen door middel van diversificatie en gedecentraliseerd bestuur. Reserve is een flexibele pool van stablecoins, ontworpen om risico's te verminderen door middel van diversificatie en gedecentraliseerd bestuur. Officiële website: https://reserve.org/ Whitepaper: https://reserve.org/protocol/introduction/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x320623b8e4ff03373931769a31fc52a4e78b5d70

Reserve Rights (RSR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Reserve Rights (RSR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 358.67M $ 358.67M $ 358.67M Totale voorraad: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Circulerende voorraad: $ 59.99B $ 59.99B $ 59.99B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 597.90M $ 597.90M $ 597.90M Hoogste ooit: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 Laagste ooit: $ 0.0012473332974 $ 0.0012473332974 $ 0.0012473332974 Huidige prijs: $ 0.005979 $ 0.005979 $ 0.005979 Meer informatie over Reserve Rights (RSR) prijs

Reserve Rights (RSR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Reserve Rights (RSR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RSR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RSR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RSR begrijpt, kun je de live prijs van RSR token verkennen!

Reserve Rights (RSR) Prijsgeschiedenis Door de RSR prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de RSR prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van RSR Wil je weten waar je RSR naartoe gaat? Onze RSR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van RSR token!

