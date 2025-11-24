ROVR Network (ROVR) Tokenomie

ROVR Network (ROVR)
Marktkapitalisatie:
$ 1.97M
Totale voorraad:
$ 10.00B
Circulerende voorraad:
$ 215.29M
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 91.46M
Hoogste ooit:
$ 0.02
Laagste ooit:
$ 0.008280267387340556
Huidige prijs:
$ 0.009146
ROVR Network (ROVR) Informatie

ROVR is constructing the data backbone for future Spatial AI and intelligent transportation systems. By collecting multi-sensor data — including LiDAR, cameras, IMU, RTK, and more. — and performing advanced sensor fusion, ROVR provides massive, high-quality AI training datasets that empower next-generation applications in autonomous driving, robotics, and Spatial AI. Anyone can contribute seamlessly through the ROVR mobile app, unlocking applications ranging from autonomous driving and smart infrastructure to real-time road intelligence — while earning rewards in a sustainable decentralized data economy.

Officiële website:
https://rovr.network/
Whitepaper:
https://rovr-network.gitbook.io/rovr-docs
Block explorer:
https://solscan.io/token/FgQ3sxj54SmVzttkxuK4bdiEnUNi6kF9Hyx3ezKW72hn

ROVR Network (ROVR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van ROVR Network (ROVR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal ROVR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel ROVR tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van ROVR begrijpt, kun je de live prijs van ROVR token verkennen!

Hoe koop je ROVR?

Wil je ROVR Network (ROVR) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om ROVR te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig.

ROVR Network (ROVR) Prijsgeschiedenis

Door de ROVR prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van ROVR

Wil je weten waar je ROVR naartoe gaat? Onze ROVR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

