De live ROVR Network prijs vandaag is 0.009361 USD. Volg realtime ROVR naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ROVR prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

ROVR Network logo

ROVR Network koers(ROVR)

1 ROVR naar USD live prijs:

$0.009361
$0.009361
-0.34%1D
USD
ROVR Network (ROVR) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:35:32 (UTC+8)

ROVR Network (ROVR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.009136
$ 0.009136
24u laag
$ 0.009618
$ 0.009618
24u hoog

$ 0.009136
$ 0.009136

$ 0.009618
$ 0.009618

$ 0.021590040558154902
$ 0.021590040558154902

$ 0.008280267387340556
$ 0.008280267387340556

-0.07%

-0.33%

-2.70%

-2.70%

ROVR Network (ROVR) real-time prijs is $ 0.009361. De afgelopen 24 uur werd er ROVR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.009136 en een hoogtepunt van $ 0.009618, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ROVR hoogste prijs aller tijden is $ 0.021590040558154902, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.008280267387340556 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ROVR met -0.07% veranderd in het afgelopen uur, -0.33% in de afgelopen 24 uur en -2.70% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ROVR Network (ROVR) Marktinformatie

No.1753

$ 2.02M
$ 2.02M

$ 86.36K
$ 86.36K

$ 93.61M
$ 93.61M

215.29M
215.29M

9,999,998,876
9,999,998,876

9,999,998,876
9,999,998,876

2.15%

SOL

De huidige marktkapitalisatie van ROVR Network is $ 2.02M, met een handelsvolume van $ 86.36K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ROVR is 215.29M, met een totale voorraad van 9999998876. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 93.61M.

ROVR Network (ROVR) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van ROVR Network prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00003194-0.33%
30 dagen$ -0.003099-24.88%
60 dagen$ +0.004361+87.22%
90 dagen$ +0.004361+87.22%
ROVR Network prijswijziging vandaag

ROVR registreerde vandaag een verandering van $ -0.00003194 (-0.33%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

ROVR Network 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.003099 (-24.88%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

ROVR Network 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,ROVR zien we een verandering van $ +0.004361 (+87.22%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

ROVR Network 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.004361 (+87.22%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van ROVR Network (ROVR) bekijken?

Bekijk nu de ROVR Networkprijsgeschiedenispagina.

Wat is ROVR Network (ROVR)?

ROVR is constructing the data backbone for future Spatial AI and intelligent transportation systems. By collecting multi-sensor data — including LiDAR, cameras, IMU, RTK, and more. — and performing advanced sensor fusion, ROVR provides massive, high-quality AI training datasets that empower next-generation applications in autonomous driving, robotics, and Spatial AI. Anyone can contribute seamlessly through the ROVR mobile app, unlocking applications ranging from autonomous driving and smart infrastructure to real-time road intelligence — while earning rewards in a sustainable decentralized data economy.

ROVR Network is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeROVR Network investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van ROVR staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over ROVR Network lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je ROVR Network aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

ROVR Network Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal ROVR Network (ROVR) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je ROVR Network (ROVR) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor ROVR Network te bekijken.

Bekijk nu de ROVR Network prijsvoorspelling !

ROVR Network (ROVR) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van ROVR Network (ROVR) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ROVR token !

Hoe koop je ROVR Network (ROVR)?

Op zoek naar Hoe koop je ROVR Network? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt ROVR Network gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

ROVR naar lokale valuta's

ROVR Network bron

Voor een beter begrip van ROVR Network kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van ROVR Network
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over ROVR Network

Hoeveel is ROVR Network (ROVR) vandaag waard?
De live ROVR prijs in USD is 0.009361 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ROVR naar USD prijs?
De huidige prijs van ROVR naar USD is $ 0.009361. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van ROVR Network?
De marktkapitalisatie van ROVR is $ 2.02M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ROVR?
De circulerende voorraad van ROVR is 215.29M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ROVR?
ROVR bereikte een ATH-prijs van 0.021590040558154902 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ROVR?
ROVR zag een ATL-prijs van 0.008280267387340556 USD.
Wat is het handelsvolume van ROVR?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ROVR is $ 86.36K USD.
Zal ROVR dit jaar hoger gaan?
ROVR kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ROVR prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:35:32 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

ROVR-naar-USD calculator

Bedrag

ROVR
ROVR
USD
USD

1 ROVR = 0.009361 USD

Handel in ROVR

ROVR/USDT
$0.009361
$0.009361
-0.33%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

$101,723.84

$3,303.10

$156.87

$1.0000

$1.1629

$101,723.84

$3,303.10

$156.87

$2.2335

$0.16349

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.000000000701

$1.1629

$0.13309

$0.3495

$0.0000000042296

