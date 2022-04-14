Router Protocol (ROUTE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Router Protocol (ROUTE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Router Protocol (ROUTE) Informatie Router Protocol is a crosschain-liquidity aggregator platform that was built to seamlessly provide bridging infrastructure between current and emerging Layer 1 and Layer 2 blockchain solutions. The goal is to enable users to swap their assets from different networks seamlessly in a near-instant and low-cost manner. Officiële website: https://www.routerprotocol.com/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x60F67E1015b3f069DD4358a78c38f83fE3a667A9

Router Protocol (ROUTE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Router Protocol (ROUTE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.30M $ 2.30M $ 2.30M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 452.67M $ 452.67M $ 452.67M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.09M $ 5.09M $ 5.09M Hoogste ooit: $ 0.08 $ 0.08 $ 0.08 Laagste ooit: $ 0.003755757650098377 $ 0.003755757650098377 $ 0.003755757650098377 Huidige prijs: $ 0.00509 $ 0.00509 $ 0.00509 Meer informatie over Router Protocol (ROUTE) prijs

Router Protocol (ROUTE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Router Protocol (ROUTE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ROUTE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ROUTE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ROUTE begrijpt, kun je de live prijs van ROUTE token verkennen!

Router Protocol (ROUTE) Prijsgeschiedenis Door de ROUTE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ROUTE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ROUTE Wil je weten waar je ROUTE naartoe gaat? Onze ROUTE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ROUTE token!

