Oasis (ROSE) Informatie Oasis Network is the leading privacy-enabled and scalable layer-1 blockchain network to propel Web3 forward Oasis Network is the leading privacy-enabled and scalable layer-1 blockchain network to propel Web3 forward Officiële website: https://oasisprotocol.org/ Whitepaper: https://docs.oasis.io/ Block explorer: https://solscan.io/token/S3SQfD6RheMXQ3EEYn1Z5sJsbtwfXdt7tSAVXPQFtYo

Oasis (ROSE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Oasis (ROSE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 198.02M $ 198.02M $ 198.02M Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 7.41B $ 7.41B $ 7.41B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 267.20M $ 267.20M $ 267.20M Hoogste ooit: $ 0.185 $ 0.185 $ 0.185 Laagste ooit: $ 0.019431918889546658 $ 0.019431918889546658 $ 0.019431918889546658 Huidige prijs: $ 0.02672 $ 0.02672 $ 0.02672 Meer informatie over Oasis (ROSE) prijs

Oasis (ROSE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Oasis (ROSE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ROSE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ROSE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ROSE begrijpt, kun je de live prijs van ROSE token verkennen!

Hoe koop je ROSE? Wil je Oasis (ROSE) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om ROSE te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

Oasis (ROSE) Prijsgeschiedenis Door de ROSE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ROSE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ROSE Wil je weten waar je ROSE naartoe gaat? Onze ROSE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ROSE token!

