Backroom by Virtuals (ROOM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Backroom by Virtuals (ROOM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.

Backroom by Virtuals (ROOM) Informatie Information is the edge — ROOM is the market. By curating intel and monetizing value, ROOM transforms private information flows into structured, tradable insights. Information is the edge — ROOM is the market. By curating intel and monetizing value, ROOM transforms private information flows into structured, tradable insights. Block explorer: https://basescan.org/token/0x6555255b8dEd3c538Cb398d9E36769f45D7d3ea7 Koop nu ROOM!

Backroom by Virtuals (ROOM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Backroom by Virtuals (ROOM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: -- -- -- Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): -- -- -- Hoogste ooit: $ 0.02356 $ 0.02356 $ 0.02356 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.002189 $ 0.002189 $ 0.002189 Meer informatie over Backroom by Virtuals (ROOM) prijs

Backroom by Virtuals (ROOM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Backroom by Virtuals (ROOM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ROOM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ROOM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ROOM begrijpt, kun je de live prijs van ROOM token verkennen!

Hoe koop je ROOM? Wil je Backroom by Virtuals (ROOM) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om ROOM te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je ROOM koopt op MEXC!

Backroom by Virtuals (ROOM) Prijsgeschiedenis Door de ROOM prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ROOM prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ROOM Wil je weten waar je ROOM naartoe gaat? Onze ROOM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ROOM token!

