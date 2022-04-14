Arkefi (RKFI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Arkefi (RKFI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Arkefi (RKFI) Informatie ArkeFi: Investment Platform for Alternative Assets (On-chain Option Financing) We revolutionize investment in high-value assets, including fine art, luxury cars, and collectables, by offering (fractional) ownership through our platform. Utilizing advanced AI-driven models, we deliver real-time, precise valuations, empowering investors with smarter decisions for increased returns! ArkeFi: Investment Platform for Alternative Assets (On-chain Option Financing) We revolutionize investment in high-value assets, including fine art, luxury cars, and collectables, by offering (fractional) ownership through our platform. Utilizing advanced AI-driven models, we deliver real-time, precise valuations, empowering investors with smarter decisions for increased returns! Officiële website: https://www.arkefi.com/ Whitepaper: https://docsend.com/v/36yzg/whitepaper Block explorer: https://etherscan.io/token/0x65fda84473084ba2cca8452883e6ea3561092234 Koop nu RKFI!

Arkefi (RKFI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Arkefi (RKFI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.56M $ 2.56M $ 2.56M Hoogste ooit: $ 0.091 $ 0.091 $ 0.091 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.002559 $ 0.002559 $ 0.002559 Meer informatie over Arkefi (RKFI) prijs

Arkefi (RKFI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Arkefi (RKFI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RKFI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RKFI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RKFI begrijpt, kun je de live prijs van RKFI token verkennen!

Hoe koop je RKFI? Wil je Arkefi (RKFI) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om RKFI te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je RKFI koopt op MEXC!

Arkefi (RKFI) Prijsgeschiedenis Door de RKFI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de RKFI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van RKFI Wil je weten waar je RKFI naartoe gaat? Onze RKFI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van RKFI token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!