RejuveAI (RJV) Informatie Rejuve.AI is a decentralized, AI-driven longevity research network allowing people from all over the world to track their health data, receive valuable insights, contribute to cutting-edge longevity research, and earn rewards. Users contribute data in a mobile app in exchange for RJV tokens, which can be used to purchase health products & services (such as supplements, test kits, genome sequencing kits, wearables, etc.) at discounted member rates. Officiële website: https://rejuve.ai/ Whitepaper: https://www.rejuve.ai/rejuvenetworkwhitepaper Block explorer: https://etherscan.io/address/0xa1f410f13B6007fCa76833ee7eb58478D47Bc5Ef

RejuveAI (RJV) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor RejuveAI (RJV), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.82M $ 3.82M $ 3.82M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 769.07M $ 769.07M $ 769.07M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.97M $ 4.97M $ 4.97M Hoogste ooit: $ 0.145 $ 0.145 $ 0.145 Laagste ooit: $ 0.004182309505969666 $ 0.004182309505969666 $ 0.004182309505969666 Huidige prijs: $ 0.004971 $ 0.004971 $ 0.004971 Meer informatie over RejuveAI (RJV) prijs

RejuveAI (RJV) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van RejuveAI (RJV) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RJV tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RJV tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RJV begrijpt, kun je de live prijs van RJV token verkennen!

