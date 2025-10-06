BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Rizenet Token prijs vandaag is 0.01098 USD. Volg realtime RIZE naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de RIZE prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Rizenet Token prijs vandaag is 0.01098 USD. Volg realtime RIZE naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de RIZE prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over RIZE

RIZE Prijsinformatie

Wat is RIZE

RIZE whitepaper

RIZE officiële website

RIZE tokenomie

RIZE Prijsvoorspelling

RIZE Geschiedenis

RIZE koopgids

RIZE-naar-Fiat valutaconversie

RIZE spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Rizenet Token logo

Rizenet Token koers(RIZE)

1 RIZE naar USD live prijs:

$0.01098
$0.01098$0.01098
+2.61%1D
USD
Rizenet Token (RIZE) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:56:43 (UTC+8)

Rizenet Token (RIZE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.01037
$ 0.01037$ 0.01037
24u laag
$ 0.01171
$ 0.01171$ 0.01171
24u hoog

$ 0.01037
$ 0.01037$ 0.01037

$ 0.01171
$ 0.01171$ 0.01171

$ 0.10217127339481945
$ 0.10217127339481945$ 0.10217127339481945

$ 0.010133475714606262
$ 0.010133475714606262$ 0.010133475714606262

+0.09%

+2.61%

-20.78%

-20.78%

Rizenet Token (RIZE) real-time prijs is $ 0.01098. De afgelopen 24 uur werd er RIZE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01037 en een hoogtepunt van $ 0.01171, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RIZE hoogste prijs aller tijden is $ 0.10217127339481945, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.010133475714606262 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RIZE met +0.09% veranderd in het afgelopen uur, +2.61% in de afgelopen 24 uur en -20.78% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Rizenet Token (RIZE) Marktinformatie

No.1051

$ 10.66M
$ 10.66M$ 10.66M

$ 26.07K
$ 26.07K$ 26.07K

$ 54.90M
$ 54.90M$ 54.90M

971.02M
971.02M 971.02M

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

4,998,243,636.407503
4,998,243,636.407503 4,998,243,636.407503

19.42%

BASE

De huidige marktkapitalisatie van Rizenet Token is $ 10.66M, met een handelsvolume van $ 26.07K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RIZE is 971.02M, met een totale voorraad van 4998243636.407503. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 54.90M.

Rizenet Token (RIZE) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Rizenet Token prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.0002793+2.61%
30 dagen$ -0.01066-49.27%
60 dagen$ -0.00958-46.60%
90 dagen$ -0.02732-71.34%
Rizenet Token prijswijziging vandaag

RIZE registreerde vandaag een verandering van $ +0.0002793 (+2.61%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Rizenet Token 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.01066 (-49.27%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Rizenet Token 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,RIZE zien we een verandering van $ -0.00958 (-46.60%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Rizenet Token 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.02732 (-71.34%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Rizenet Token (RIZE) bekijken?

Bekijk nu de Rizenet Tokenprijsgeschiedenispagina.

Wat is Rizenet Token (RIZE)?

T-RIZE is an institutional-grade platform for tokenizing real-world assets (RWAs). It supports access to high-quality assets by connecting with regulated distributors and incorporates privacy-preserving decentralized machine learning to assist in due diligence, risk analysis, and valuation.

Rizenet Token is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeRizenet Token investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van RIZE staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Rizenet Token lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Rizenet Token aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Rizenet Token Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Rizenet Token (RIZE) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Rizenet Token (RIZE) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Rizenet Token te bekijken.

Bekijk nu de Rizenet Token prijsvoorspelling !

Rizenet Token (RIZE) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Rizenet Token (RIZE) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van RIZE token !

Hoe koop je Rizenet Token (RIZE)?

Op zoek naar Hoe koop je Rizenet Token? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Rizenet Token gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

RIZE naar lokale valuta's

1 Rizenet Token(RIZE) naar VND
288.9387
1 Rizenet Token(RIZE) naar AUD
A$0.0169092
1 Rizenet Token(RIZE) naar GBP
0.0083448
1 Rizenet Token(RIZE) naar EUR
0.0095526
1 Rizenet Token(RIZE) naar USD
$0.01098
1 Rizenet Token(RIZE) naar MYR
RM0.0460062
1 Rizenet Token(RIZE) naar TRY
0.462258
1 Rizenet Token(RIZE) naar JPY
¥1.67994
1 Rizenet Token(RIZE) naar ARS
ARS$16.0057656
1 Rizenet Token(RIZE) naar RUB
0.8920152
1 Rizenet Token(RIZE) naar INR
0.9731574
1 Rizenet Token(RIZE) naar IDR
Rp182.9999268
1 Rizenet Token(RIZE) naar PHP
0.6463926
1 Rizenet Token(RIZE) naar EGP
￡E.0.5202324
1 Rizenet Token(RIZE) naar BRL
R$0.0591822
1 Rizenet Token(RIZE) naar CAD
C$0.0154818
1 Rizenet Token(RIZE) naar BDT
1.338462
1 Rizenet Token(RIZE) naar NGN
15.84414
1 Rizenet Token(RIZE) naar COP
$42.39378
1 Rizenet Token(RIZE) naar ZAR
R.0.1919304
1 Rizenet Token(RIZE) naar UAH
0.4620384
1 Rizenet Token(RIZE) naar TZS
T.Sh.26.97786
1 Rizenet Token(RIZE) naar VES
Bs2.44854
1 Rizenet Token(RIZE) naar CLP
$10.38708
1 Rizenet Token(RIZE) naar PKR
Rs3.1042656
1 Rizenet Token(RIZE) naar KZT
5.754618
1 Rizenet Token(RIZE) naar THB
฿0.3570696
1 Rizenet Token(RIZE) naar TWD
NT$0.3393918
1 Rizenet Token(RIZE) naar AED
د.إ0.0402966
1 Rizenet Token(RIZE) naar CHF
Fr0.0088938
1 Rizenet Token(RIZE) naar HKD
HK$0.0853146
1 Rizenet Token(RIZE) naar AMD
֏4.200399
1 Rizenet Token(RIZE) naar MAD
.د.م0.1022238
1 Rizenet Token(RIZE) naar MXN
$0.2049966
1 Rizenet Token(RIZE) naar SAR
ريال0.041175
1 Rizenet Token(RIZE) naar ETB
Br1.679391
1 Rizenet Token(RIZE) naar KES
KSh1.4185062
1 Rizenet Token(RIZE) naar JOD
د.أ0.00778482
1 Rizenet Token(RIZE) naar PLN
0.040626
1 Rizenet Token(RIZE) naar RON
лв0.0485316
1 Rizenet Token(RIZE) naar SEK
kr0.1051884
1 Rizenet Token(RIZE) naar BGN
лв0.018666
1 Rizenet Token(RIZE) naar HUF
Ft3.7056402
1 Rizenet Token(RIZE) naar CZK
0.232776
1 Rizenet Token(RIZE) naar KWD
د.ك0.00337086
1 Rizenet Token(RIZE) naar ILS
0.0359046
1 Rizenet Token(RIZE) naar BOB
Bs0.0758718
1 Rizenet Token(RIZE) naar AZN
0.018666
1 Rizenet Token(RIZE) naar TJS
SM0.1012356
1 Rizenet Token(RIZE) naar GEL
0.0298656
1 Rizenet Token(RIZE) naar AOA
Kz10.018152
1 Rizenet Token(RIZE) naar BHD
.د.ب0.00412848
1 Rizenet Token(RIZE) naar BMD
$0.01098
1 Rizenet Token(RIZE) naar DKK
kr0.07137
1 Rizenet Token(RIZE) naar HNL
L0.2892132
1 Rizenet Token(RIZE) naar MUR
0.5052996
1 Rizenet Token(RIZE) naar NAD
$0.1909422
1 Rizenet Token(RIZE) naar NOK
kr0.1121058
1 Rizenet Token(RIZE) naar NZD
$0.0194346
1 Rizenet Token(RIZE) naar PAB
B/.0.01098
1 Rizenet Token(RIZE) naar PGK
K0.046665
1 Rizenet Token(RIZE) naar QAR
ر.ق0.0399672
1 Rizenet Token(RIZE) naar RSD
дин.1.1207286
1 Rizenet Token(RIZE) naar UZS
soʻm130.7142648
1 Rizenet Token(RIZE) naar ALL
L0.9235278
1 Rizenet Token(RIZE) naar ANG
ƒ0.0196542
1 Rizenet Token(RIZE) naar AWG
ƒ0.0196542
1 Rizenet Token(RIZE) naar BBD
$0.02196
1 Rizenet Token(RIZE) naar BAM
KM0.018666
1 Rizenet Token(RIZE) naar BIF
Fr32.38002
1 Rizenet Token(RIZE) naar BND
$0.014274
1 Rizenet Token(RIZE) naar BSD
$0.01098
1 Rizenet Token(RIZE) naar JMD
$1.7626194
1 Rizenet Token(RIZE) naar KHR
44.0963388
1 Rizenet Token(RIZE) naar KMF
Fr4.67748
1 Rizenet Token(RIZE) naar LAK
238.6956474
1 Rizenet Token(RIZE) naar LKR
රු3.3464844
1 Rizenet Token(RIZE) naar MDL
L0.1880874
1 Rizenet Token(RIZE) naar MGA
Ar49.45941
1 Rizenet Token(RIZE) naar MOP
P0.08784
1 Rizenet Token(RIZE) naar MVR
0.169092
1 Rizenet Token(RIZE) naar MWK
MK19.0624878
1 Rizenet Token(RIZE) naar MZN
MT0.702171
1 Rizenet Token(RIZE) naar NPR
रु1.5576228
1 Rizenet Token(RIZE) naar PYG
77.87016
1 Rizenet Token(RIZE) naar RWF
Fr15.93198
1 Rizenet Token(RIZE) naar SBD
$0.0903654
1 Rizenet Token(RIZE) naar SCR
0.147681
1 Rizenet Token(RIZE) naar SRD
$0.42273
1 Rizenet Token(RIZE) naar SVC
$0.096075
1 Rizenet Token(RIZE) naar SZL
L0.191052
1 Rizenet Token(RIZE) naar TMT
m0.0385398
1 Rizenet Token(RIZE) naar TND
د.ت0.03225924
1 Rizenet Token(RIZE) naar TTD
$0.0744444
1 Rizenet Token(RIZE) naar UGX
Sh38.25432
1 Rizenet Token(RIZE) naar XAF
Fr6.26958
1 Rizenet Token(RIZE) naar XCD
$0.029646
1 Rizenet Token(RIZE) naar XOF
Fr6.26958
1 Rizenet Token(RIZE) naar XPF
Fr1.13094
1 Rizenet Token(RIZE) naar BWP
P0.14823
1 Rizenet Token(RIZE) naar BZD
$0.0220698
1 Rizenet Token(RIZE) naar CVE
$1.0555074
1 Rizenet Token(RIZE) naar DJF
Fr1.94346
1 Rizenet Token(RIZE) naar DOP
$0.7055748
1 Rizenet Token(RIZE) naar DZD
د.ج1.436733
1 Rizenet Token(RIZE) naar FJD
$0.0250344
1 Rizenet Token(RIZE) naar GNF
Fr95.4711
1 Rizenet Token(RIZE) naar GTQ
Q0.0841068
1 Rizenet Token(RIZE) naar GYD
$2.297016
1 Rizenet Token(RIZE) naar ISK
kr1.39446

Rizenet Token bron

Voor een beter begrip van Rizenet Token kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Rizenet Token
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Rizenet Token

Hoeveel is Rizenet Token (RIZE) vandaag waard?
De live RIZE prijs in USD is 0.01098 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige RIZE naar USD prijs?
De huidige prijs van RIZE naar USD is $ 0.01098. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Rizenet Token?
De marktkapitalisatie van RIZE is $ 10.66M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van RIZE?
De circulerende voorraad van RIZE is 971.02M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van RIZE?
RIZE bereikte een ATH-prijs van 0.10217127339481945 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van RIZE?
RIZE zag een ATL-prijs van 0.010133475714606262 USD.
Wat is het handelsvolume van RIZE?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van RIZE is $ 26.07K USD.
Zal RIZE dit jaar hoger gaan?
RIZE kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de RIZE prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:56:43 (UTC+8)

Rizenet Token (RIZE) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

RIZE-naar-USD calculator

Bedrag

RIZE
RIZE
USD
USD

1 RIZE = 0.01098 USD

Handel in RIZE

RIZE/USDT
$0.01098
$0.01098$0.01098
+2.61%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,371.52
$101,371.52$101,371.52

-1.75%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,277.91
$3,277.91$3,277.91

-6.53%

Solana logo

Solana

SOL

$154.95
$154.95$154.95

-4.04%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.3050
$1.3050$1.3050

+770.00%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,371.52
$101,371.52$101,371.52

-1.75%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,277.91
$3,277.91$3,277.91

-6.53%

Solana logo

Solana

SOL

$154.95
$154.95$154.95

-4.04%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2126
$2.2126$2.2126

-3.04%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16154
$0.16154$0.16154

-1.45%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4440
$0.4440$0.4440

+788.00%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4440
$0.4440$0.4440

+788.00%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.3050
$1.3050$1.3050

+770.00%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.10868
$0.10868$0.10868

+608.47%

DEGENFI logo

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000516
$0.000000000516$0.000000000516

+500.00%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2241
$0.2241$0.2241

+242.13%