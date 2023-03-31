Realio (RIO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Realio (RIO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

$RIO (Realio Network Token) is the native gas and utility token of the Realio Network. The Realio Network is a Cosmos SDK Layer-1 multi-chain Web3 ecosystem focused on the issuance and management of digitally native real-world assets (RWAs). The Network has built-in EVM compatibility and features a native dual-token public Proof-Of-Stake (PoS) consensus mechanism for both Realio's utility token, $RIO, and its hybrid digital security token, $RST (Realio Security Token). $RIO is a native multi-chain asset that currently exists on the Ethereum, Algorand, and Stellar networks, with a genesis event for native $RIO happening on March 31st, 2023 when the Realio Network launches.

Officiële website: https://www.realio.fund/

Realio (RIO) Tokenomieen prijsanalyse

Marktkapitalisatie: --
Totale voorraad: $ 100.00M
Circulerende voorraad: --
FDV (volledig verwaterde waardering): $ 24.15M
Hoogste ooit: $ 3.1499
Laagste ooit: --
Huidige prijs: $ 0.2415

Diepgaande tokenstructuur van Realio (RIO) Duik dieper in hoe RIO tokens worden uitgegeven, toegewezen en ontgrendeld. In dit gedeelte worden de belangrijkste aspecten van de economische structuur van de token belicht: nut, prikkels en vesting. A comprehensive review of available data sources did not yield a detailed, structured breakdown of Realio Network's token economics, including issuance, allocation, usage/incentive, locking, and unlocking mechanisms. No unlock schedules, allocation tables, or recent unlock events were found in the available datasets, and no qualitative summaries were returned from research or diligence sources. Key Findings Issuance Mechanism:

No explicit details on the initial or ongoing issuance mechanism for Realio Network tokens were found in the available data.

Allocation Mechanism:

There is no allocation breakdown (e.g., team, investors, community, ecosystem, etc.) or allocation table available in the current datasets.

Usage and Incentive Mechanism:

No specific information was found regarding the primary uses of the token within the Realio Network, such as governance, staking, transaction fees, or other incentive structures.

Locking Mechanism:

There is no data on whether Realio Network tokens are subject to locking, vesting, or other forms of restricted transfer.

Unlocking Time:

No unlock schedules or vesting timelines were found for Realio Network tokens. Table Format Since no structured data was available, a table cannot be provided at this time. If you have access to official documentation or a whitepaper, those sources may contain the detailed tokenomics you are seeking. Summary Despite a thorough search across both qualitative and quantitative sources, there is currently no verifiable, structured information available regarding the token economics of Realio Network. This includes all aspects such as issuance, allocation, usage/incentive, locking, and unlocking mechanisms. For the most accurate and up-to-date information, it is recommended to consult the official Realio Network documentation or contact the project team directly.

Realio (RIO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Realio (RIO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RIO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RIO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RIO begrijpt, kun je de live prijs van RIO token verkennen!

Realio (RIO) Prijsgeschiedenis Door de RIO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de RIO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van RIO Wil je weten waar je RIO naartoe gaat? Onze RIO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van RIO token!

