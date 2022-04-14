holoride (RIDE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in holoride (RIDE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

holoride (RIDE) Informatie holoride creates an entirely new media category for passengers by connecting Extended Reality (XR) content with data points from the vehicle in real-time. These data points include physical feedback, like acceleration and steering, traffic data, as well as travel route and time. holoride's technology provides a new type of immersion into any kind of VR content, creating a breathtaking, immersive experience, and significantly reducing motion sickness. Officiële website: https://www.holoride.com/ Whitepaper: https://docs.holoride.com/holoride_litepaper_v3_3.pdf Block explorer: https://explorer.elrond.com/tokens/RIDE-7d18e9

holoride (RIDE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor holoride (RIDE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 798.95K $ 798.95K $ 798.95K Totale voorraad: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M Circulerende voorraad: $ 879.90M $ 879.90M $ 879.90M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 908.00K $ 908.00K $ 908.00K Hoogste ooit: $ 1.718 $ 1.718 $ 1.718 Laagste ooit: $ 0.00086376847835471 $ 0.00086376847835471 $ 0.00086376847835471 Huidige prijs: $ 0.000908 $ 0.000908 $ 0.000908 Meer informatie over holoride (RIDE) prijs

holoride (RIDE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van holoride (RIDE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RIDE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RIDE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RIDE begrijpt, kun je de live prijs van RIDE token verkennen!

