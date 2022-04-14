Ribus (RIB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ribus (RIB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Ribus (RIB) Informatie Ribus's Real Estate Superapp project is a revolutionary platform that integrates the real estate market with blockchain and NFT technology, aiming to redefine how we interact with property and real estate investments. Focused on innovation, transparency, and security, the super app offers a unique experience in property ownership and investment, enabling the acquisition of property and timeshare NFTs, as well as participation in real ventures. With integrated real estate services, they provide smooth and efficient transactions, along with opportunities for passive income through tokens derived from real estate receivables. Their commitment is to democratize access to real estate investment, making it accessible to a wider audience, and providing an innovative and stable means for value growth in the cryptocurrency universe. Officiële website: http://ribus.io Whitepaper: https://whitepaper.ribus.com.br/v1 Block explorer: https://polygonscan.com/token/0x3af2dd7b91d8faceccc26d21a065267817213d37

Ribus (RIB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ribus (RIB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 295.51M $ 295.51M $ 295.51M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M Hoogste ooit: $ 0.0895 $ 0.0895 $ 0.0895 Laagste ooit: $ 0.004159623286186239 $ 0.004159623286186239 $ 0.004159623286186239 Huidige prijs: $ 0.007166 $ 0.007166 $ 0.007166 Meer informatie over Ribus (RIB) prijs

Ribus (RIB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ribus (RIB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RIB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RIB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RIB begrijpt, kun je de live prijs van RIB token verkennen!

