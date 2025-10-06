BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live RHEA prijs vandaag is 0.01402 USD. Volg realtime RHEA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de RHEA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live RHEA prijs vandaag is 0.01402 USD. Volg realtime RHEA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de RHEA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over RHEA

RHEA Prijsinformatie

Wat is RHEA

RHEA whitepaper

RHEA officiële website

RHEA tokenomie

RHEA Prijsvoorspelling

RHEA Geschiedenis

RHEA koopgids

RHEA-naar-Fiat valutaconversie

RHEA spot

RHEA USDT-M Futures

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

RHEA logo

RHEA koers(RHEA)

1 RHEA naar USD live prijs:

$0.01401
$0.01401$0.01401
-11.04%1D
USD
RHEA (RHEA) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:35:17 (UTC+8)

RHEA (RHEA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.01398
$ 0.01398$ 0.01398
24u laag
$ 0.01581
$ 0.01581$ 0.01581
24u hoog

$ 0.01398
$ 0.01398$ 0.01398

$ 0.01581
$ 0.01581$ 0.01581

$ 0.11587934887394663
$ 0.11587934887394663$ 0.11587934887394663

$ 0.014474025305103163
$ 0.014474025305103163$ 0.014474025305103163

-0.29%

-11.04%

-36.39%

-36.39%

RHEA (RHEA) real-time prijs is $ 0.01402. De afgelopen 24 uur werd er RHEA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01398 en een hoogtepunt van $ 0.01581, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RHEA hoogste prijs aller tijden is $ 0.11587934887394663, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.014474025305103163 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RHEA met -0.29% veranderd in het afgelopen uur, -11.04% in de afgelopen 24 uur en -36.39% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

RHEA (RHEA) Marktinformatie

No.1596

$ 2.80M
$ 2.80M$ 2.80M

$ 93.98K
$ 93.98K$ 93.98K

$ 14.02M
$ 14.02M$ 14.02M

200.00M
200.00M 200.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

20.00%

NEAR

De huidige marktkapitalisatie van RHEA is $ 2.80M, met een handelsvolume van $ 93.98K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RHEA is 200.00M, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 14.02M.

RHEA (RHEA) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van RHEA prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0017387-11.04%
30 dagen$ -0.01582-53.02%
60 dagen$ -0.02088-59.83%
90 dagen$ -0.06016-81.11%
RHEA prijswijziging vandaag

RHEA registreerde vandaag een verandering van $ -0.0017387 (-11.04%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

RHEA 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.01582 (-53.02%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

RHEA 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,RHEA zien we een verandering van $ -0.02088 (-59.83%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

RHEA 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.06016 (-81.11%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van RHEA (RHEA) bekijken?

Bekijk nu de RHEAprijsgeschiedenispagina.

Wat is RHEA (RHEA)?

Rhea Finance is the backbone of Near DeFi and a chain abstracted liquidity platform for Bitcoin, NEAR, and other top assets. Rhea, formed from the merger of Ref Finance (NEAR’s largest DEX) and Burrow Finance (NEAR’s leading money market), is a unified DeFi protocol, securing over $250M TVL, where users can swap, lend, borrow, and earn—all in one place. As the backbone of NEAR DeFi, Rhea also plays a key role in NEAR’s chain abstraction strategy.

RHEA is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeRHEA investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van RHEA staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over RHEA lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je RHEA aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

RHEA Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal RHEA (RHEA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je RHEA (RHEA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor RHEA te bekijken.

Bekijk nu de RHEA prijsvoorspelling !

RHEA (RHEA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van RHEA (RHEA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van RHEA token !

Hoe koop je RHEA (RHEA)?

Op zoek naar Hoe koop je RHEA? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt RHEA gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

RHEA naar lokale valuta's

1 RHEA(RHEA) naar VND
368.9363
1 RHEA(RHEA) naar AUD
A$0.0215908
1 RHEA(RHEA) naar GBP
0.0106552
1 RHEA(RHEA) naar EUR
0.0121974
1 RHEA(RHEA) naar USD
$0.01402
1 RHEA(RHEA) naar MYR
RM0.0587438
1 RHEA(RHEA) naar TRY
0.590242
1 RHEA(RHEA) naar JPY
¥2.14506
1 RHEA(RHEA) naar ARS
ARS$20.4372344
1 RHEA(RHEA) naar RUB
1.1401064
1 RHEA(RHEA) naar INR
1.2430132
1 RHEA(RHEA) naar IDR
Rp233.6665732
1 RHEA(RHEA) naar PHP
0.8252172
1 RHEA(RHEA) naar EGP
￡E.0.6646882
1 RHEA(RHEA) naar BRL
R$0.075708
1 RHEA(RHEA) naar CAD
C$0.0197682
1 RHEA(RHEA) naar BDT
1.709038
1 RHEA(RHEA) naar NGN
20.23086
1 RHEA(RHEA) naar COP
$54.13122
1 RHEA(RHEA) naar ZAR
R.0.2450696
1 RHEA(RHEA) naar UAH
0.5899616
1 RHEA(RHEA) naar TZS
T.Sh.34.44714
1 RHEA(RHEA) naar VES
Bs3.12646
1 RHEA(RHEA) naar CLP
$13.26292
1 RHEA(RHEA) naar PKR
Rs3.9637344
1 RHEA(RHEA) naar KZT
7.347882
1 RHEA(RHEA) naar THB
฿0.4562108
1 RHEA(RHEA) naar TWD
NT$0.4334984
1 RHEA(RHEA) naar AED
د.إ0.0514534
1 RHEA(RHEA) naar CHF
Fr0.0113562
1 RHEA(RHEA) naar HKD
HK$0.1089354
1 RHEA(RHEA) naar AMD
֏5.363351
1 RHEA(RHEA) naar MAD
.د.م0.1305262
1 RHEA(RHEA) naar MXN
$0.2617534
1 RHEA(RHEA) naar SAR
ريال0.052575
1 RHEA(RHEA) naar ETB
Br2.144359
1 RHEA(RHEA) naar KES
KSh1.8112438
1 RHEA(RHEA) naar JOD
د.أ0.00994018
1 RHEA(RHEA) naar PLN
0.051874
1 RHEA(RHEA) naar RON
лв0.0619684
1 RHEA(RHEA) naar SEK
kr0.1343116
1 RHEA(RHEA) naar BGN
лв0.023834
1 RHEA(RHEA) naar HUF
Ft4.7316098
1 RHEA(RHEA) naar CZK
0.297224
1 RHEA(RHEA) naar KWD
د.ك0.00430414
1 RHEA(RHEA) naar ILS
0.0458454
1 RHEA(RHEA) naar BOB
Bs0.0968782
1 RHEA(RHEA) naar AZN
0.023834
1 RHEA(RHEA) naar TJS
SM0.1292644
1 RHEA(RHEA) naar GEL
0.0381344
1 RHEA(RHEA) naar AOA
Kz12.791848
1 RHEA(RHEA) naar BHD
.د.ب0.00528554
1 RHEA(RHEA) naar BMD
$0.01402
1 RHEA(RHEA) naar DKK
kr0.0909898
1 RHEA(RHEA) naar HNL
L0.3692868
1 RHEA(RHEA) naar MUR
0.6452004
1 RHEA(RHEA) naar NAD
$0.2438078
1 RHEA(RHEA) naar NOK
kr0.1434246
1 RHEA(RHEA) naar NZD
$0.0248154
1 RHEA(RHEA) naar PAB
B/.0.01402
1 RHEA(RHEA) naar PGK
K0.059585
1 RHEA(RHEA) naar QAR
ر.ق0.0510328
1 RHEA(RHEA) naar RSD
дин.1.4308812
1 RHEA(RHEA) naar UZS
soʻm166.9047352
1 RHEA(RHEA) naar ALL
L1.1792222
1 RHEA(RHEA) naar ANG
ƒ0.0250958
1 RHEA(RHEA) naar AWG
ƒ0.0250958
1 RHEA(RHEA) naar BBD
$0.02804
1 RHEA(RHEA) naar BAM
KM0.023834
1 RHEA(RHEA) naar BIF
Fr41.34498
1 RHEA(RHEA) naar BND
$0.018226
1 RHEA(RHEA) naar BSD
$0.01402
1 RHEA(RHEA) naar JMD
$2.2506306
1 RHEA(RHEA) naar KHR
56.3051612
1 RHEA(RHEA) naar KMF
Fr5.97252
1 RHEA(RHEA) naar LAK
304.7826026
1 RHEA(RHEA) naar LKR
රු4.2730156
1 RHEA(RHEA) naar MDL
L0.2401626
1 RHEA(RHEA) naar MGA
Ar63.15309
1 RHEA(RHEA) naar MOP
P0.11216
1 RHEA(RHEA) naar MVR
0.215908
1 RHEA(RHEA) naar MWK
MK24.3402622
1 RHEA(RHEA) naar MZN
MT0.896579
1 RHEA(RHEA) naar NPR
रु1.9888772
1 RHEA(RHEA) naar PYG
99.42984
1 RHEA(RHEA) naar RWF
Fr20.34302
1 RHEA(RHEA) naar SBD
$0.1153846
1 RHEA(RHEA) naar SCR
0.188569
1 RHEA(RHEA) naar SRD
$0.53977
1 RHEA(RHEA) naar SVC
$0.122675
1 RHEA(RHEA) naar SZL
L0.243948
1 RHEA(RHEA) naar TMT
m0.0492102
1 RHEA(RHEA) naar TND
د.ت0.04119076
1 RHEA(RHEA) naar TTD
$0.0950556
1 RHEA(RHEA) naar UGX
Sh48.84568
1 RHEA(RHEA) naar XAF
Fr8.00542
1 RHEA(RHEA) naar XCD
$0.037854
1 RHEA(RHEA) naar XOF
Fr8.00542
1 RHEA(RHEA) naar XPF
Fr1.44406
1 RHEA(RHEA) naar BWP
P0.18927
1 RHEA(RHEA) naar BZD
$0.0281802
1 RHEA(RHEA) naar CVE
$1.3477426
1 RHEA(RHEA) naar DJF
Fr2.48154
1 RHEA(RHEA) naar DOP
$0.9009252
1 RHEA(RHEA) naar DZD
د.ج1.834517
1 RHEA(RHEA) naar FJD
$0.0319656
1 RHEA(RHEA) naar GNF
Fr121.9039
1 RHEA(RHEA) naar GTQ
Q0.1073932
1 RHEA(RHEA) naar GYD
$2.932984
1 RHEA(RHEA) naar ISK
kr1.76652

RHEA bron

Voor een beter begrip van RHEA kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van RHEA
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over RHEA

Hoeveel is RHEA (RHEA) vandaag waard?
De live RHEA prijs in USD is 0.01402 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige RHEA naar USD prijs?
De huidige prijs van RHEA naar USD is $ 0.01402. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van RHEA?
De marktkapitalisatie van RHEA is $ 2.80M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van RHEA?
De circulerende voorraad van RHEA is 200.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van RHEA?
RHEA bereikte een ATH-prijs van 0.11587934887394663 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van RHEA?
RHEA zag een ATL-prijs van 0.014474025305103163 USD.
Wat is het handelsvolume van RHEA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van RHEA is $ 93.98K USD.
Zal RHEA dit jaar hoger gaan?
RHEA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de RHEA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:35:17 (UTC+8)

RHEA (RHEA) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

RHEA-naar-USD calculator

Bedrag

RHEA
RHEA
USD
USD

1 RHEA = 0.01402 USD

Handel in RHEA

RHEA/USDT
$0.01401
$0.01401$0.01401
-10.99%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,667.04
$101,667.04$101,667.04

-1.46%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,300.47
$3,300.47$3,300.47

-5.89%

Solana logo

Solana

SOL

$156.71
$156.71$156.71

-2.95%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1800
$1.1800$1.1800

+686.66%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,667.04
$101,667.04$101,667.04

-1.46%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,300.47
$3,300.47$3,300.47

-5.89%

Solana logo

Solana

SOL

$156.71
$156.71$156.71

-2.95%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2316
$2.2316$2.2316

-2.21%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16324
$0.16324$0.16324

-0.42%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

DEGENFI logo

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000737
$0.000000000737$0.000000000737

+756.97%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1800
$1.1800$1.1800

+686.66%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.12678
$0.12678$0.12678

+726.46%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.3519
$0.3519$0.3519

+603.80%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000042431
$0.0000000042431$0.0000000042431

+203.03%