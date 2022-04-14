Reform DAO (RFRM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Reform DAO (RFRM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Reform DAO (RFRM) Informatie Reform is a Market Making DAO creating community-driven liquid markets across exchanges through protocol-owned liquidity. Transforming the conventional mercenary MM model by aligning incentives between all the stakeholders: protocol, community, and MM, enabling retail liquidity, transparency, and fairness. Officiële website: https://reformdao.com Whitepaper: https://docs.reformdao.com/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0xea3eed8616877F5d3c4aEbf5A799F2e8D6DE9A5E

Reform DAO (RFRM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Reform DAO (RFRM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 19.00M $ 19.00M $ 19.00M Hoogste ooit: $ 0.6799 $ 0.6799 $ 0.6799 Laagste ooit: $ 0.018676893473142386 $ 0.018676893473142386 $ 0.018676893473142386 Huidige prijs: $ 0.019 $ 0.019 $ 0.019 Meer informatie over Reform DAO (RFRM) prijs

Reform DAO (RFRM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Reform DAO (RFRM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RFRM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RFRM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RFRM begrijpt, kun je de live prijs van RFRM token verkennen!

