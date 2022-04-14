RefundCoin (RFD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in RefundCoin (RFD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

RefundCoin (RFD) Informatie $RFD Has Been Launched By Blurr.Eth, Who Is An OG Whale . $RFD Has Been Launched By Blurr.Eth, Who Is An OG Whale . Officiële website: https://refundcoin.org/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x955d5c14c8d4944da1ea7836bd44d54a8ec35ba1 Koop nu RFD!

RefundCoin (RFD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor RefundCoin (RFD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.57M $ 3.57M $ 3.57M Hoogste ooit: $ 0.000108 $ 0.000108 $ 0.000108 Laagste ooit: $ 0.000000364509943696 $ 0.000000364509943696 $ 0.000000364509943696 Huidige prijs: $ 0.000003574 $ 0.000003574 $ 0.000003574 Meer informatie over RefundCoin (RFD) prijs

RefundCoin (RFD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van RefundCoin (RFD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RFD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RFD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RFD begrijpt, kun je de live prijs van RFD token verkennen!

