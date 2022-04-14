REVOX (REX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in REVOX (REX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

REVOX (REX) Informatie REVOX.AI is building the shared AI interface for Web3 through its permissionless machine learning infrastructure, empowering the construction and innovation of decentralized AI applications through modular agents. REVOX's flagship super-app Web3 GPT Lense, Smart Wallet and ReadON DAO APP have already garnered over 21 million users worldwide. REVOX.AI is building the shared AI interface for Web3 through its permissionless machine learning infrastructure, empowering the construction and innovation of decentralized AI applications through modular agents. REVOX's flagship super-app Web3 GPT Lense, Smart Wallet and ReadON DAO APP have already garnered over 21 million users worldwide. Officiële website: https://www.revox.ai/ Whitepaper: https://docs.revox.ai/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0x90869b3a42E399951bd5F5fF278B8CC5ee1Dc0fE Koop nu REX!

REVOX (REX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor REVOX (REX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 80.79M $ 80.79M $ 80.79M Totale voorraad: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Circulerende voorraad: $ 1.95B $ 1.95B $ 1.95B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 124.19M $ 124.19M $ 124.19M Hoogste ooit: $ 0.082924 $ 0.082924 $ 0.082924 Laagste ooit: $ 0.004696973482696565 $ 0.004696973482696565 $ 0.004696973482696565 Huidige prijs: $ 0.041398 $ 0.041398 $ 0.041398 Meer informatie over REVOX (REX) prijs

REVOX (REX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van REVOX (REX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal REX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel REX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van REX begrijpt, kun je de live prijs van REX token verkennen!

Hoe koop je REX? Wil je REVOX (REX) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om REX te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je REX koopt op MEXC!

REVOX (REX) Prijsgeschiedenis Door de REX prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de REX prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van REX Wil je weten waar je REX naartoe gaat? Onze REX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van REX token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!