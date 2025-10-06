Wat is PROJECT RESCUE (RESCUE)?

Project Rescue combines decades of disaster response expertise with cutting-edge blockchain technology and decentralized finance (DeFi) to introduce $RESCUE, a token that: Supports global rescue operations and disaster preparedness efforts. Empowers individuals to invest in impactful, real-world initiatives aimed at building safer, more resilient communities. Fosters a global community united by the vision of safety and resilience.

PROJECT RESCUE (RESCUE) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van PROJECT RESCUE (RESCUE) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van RESCUE token !

PROJECT RESCUE bron

Voor een beter begrip van PROJECT RESCUE kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Mensen vragen ook: Andere vragen over PROJECT RESCUE Hoeveel is PROJECT RESCUE (RESCUE) vandaag waard? De live RESCUE prijs in USD is 0.1819 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens. Wat is de huidige RESCUE naar USD prijs? $ 0.1819 . Bekijk De huidige prijs van RESCUE naar USD is. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens. Wat is de marktkapitalisatie van PROJECT RESCUE? De marktkapitalisatie van RESCUE is $ 0.00 USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van RESCUE? De circulerende voorraad van RESCUE is 0.00 USD . Wat was de all-time high (ATH) prijs van RESCUE? RESCUE bereikte een ATH-prijs van 0.8680709587324534 USD . Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van RESCUE? RESCUE zag een ATL-prijs van 0.009358123976666423 USD . Wat is het handelsvolume van RESCUE? Het actuele 24‑uurs handelsvolume van RESCUE is $ 75.26K USD . Zal RESCUE dit jaar hoger gaan? RESCUE kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de RESCUE prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.

PROJECT RESCUE (RESCUE) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8) Type Informatie 11-05 17:18:00 Industrie-updates Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 On-chain gegevens Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Industrie-updates Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear" 11-04 15:40:43 Industrie-updates Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h 11-04 13:21:37 Industrie-updates Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated 11-04 05:28:00 Industrie-updates Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

