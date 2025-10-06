BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live PROJECT RESCUE prijs vandaag is 0.1819 USD. Volg realtime RESCUE naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de RESCUE prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live PROJECT RESCUE prijs vandaag is 0.1819 USD. Volg realtime RESCUE naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de RESCUE prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over RESCUE

RESCUE Prijsinformatie

Wat is RESCUE

RESCUE whitepaper

RESCUE officiële website

RESCUE tokenomie

RESCUE Prijsvoorspelling

RESCUE Geschiedenis

RESCUE koopgids

RESCUE-naar-Fiat valutaconversie

RESCUE spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

PROJECT RESCUE logo

PROJECT RESCUE koers(RESCUE)

1 RESCUE naar USD live prijs:

$0.1819
$0.1819$0.1819
-2.04%1D
USD
PROJECT RESCUE (RESCUE) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:56:13 (UTC+8)

PROJECT RESCUE (RESCUE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.1774
$ 0.1774$ 0.1774
24u laag
$ 0.1896
$ 0.1896$ 0.1896
24u hoog

$ 0.1774
$ 0.1774$ 0.1774

$ 0.1896
$ 0.1896$ 0.1896

$ 0.8680709587324534
$ 0.8680709587324534$ 0.8680709587324534

$ 0.009358123976666423
$ 0.009358123976666423$ 0.009358123976666423

-0.77%

-2.04%

-14.77%

-14.77%

PROJECT RESCUE (RESCUE) real-time prijs is $ 0.1819. De afgelopen 24 uur werd er RESCUE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.1774 en een hoogtepunt van $ 0.1896, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RESCUE hoogste prijs aller tijden is $ 0.8680709587324534, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.009358123976666423 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RESCUE met -0.77% veranderd in het afgelopen uur, -2.04% in de afgelopen 24 uur en -14.77% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

PROJECT RESCUE (RESCUE) Marktinformatie

No.5381

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 75.26K
$ 75.26K$ 75.26K

$ 18.19M
$ 18.19M$ 18.19M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

35,458,333
35,458,333 35,458,333

0.00%

SOL

De huidige marktkapitalisatie van PROJECT RESCUE is $ 0.00, met een handelsvolume van $ 75.26K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RESCUE is 0.00, met een totale voorraad van 35458333. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 18.19M.

PROJECT RESCUE (RESCUE) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van PROJECT RESCUE prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.003788-2.04%
30 dagen$ +0.0314+20.86%
60 dagen$ -0.1705-48.39%
90 dagen$ -0.0617-25.33%
PROJECT RESCUE prijswijziging vandaag

RESCUE registreerde vandaag een verandering van $ -0.003788 (-2.04%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

PROJECT RESCUE 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +0.0314 (+20.86%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

PROJECT RESCUE 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,RESCUE zien we een verandering van $ -0.1705 (-48.39%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

PROJECT RESCUE 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.0617 (-25.33%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van PROJECT RESCUE (RESCUE) bekijken?

Bekijk nu de PROJECT RESCUEprijsgeschiedenispagina.

Wat is PROJECT RESCUE (RESCUE)?

Project Rescue combines decades of disaster response expertise with cutting-edge blockchain technology and decentralized finance (DeFi) to introduce $RESCUE, a token that: Supports global rescue operations and disaster preparedness efforts. Empowers individuals to invest in impactful, real-world initiatives aimed at building safer, more resilient communities. Fosters a global community united by the vision of safety and resilience.

PROJECT RESCUE is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jePROJECT RESCUE investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van RESCUE staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over PROJECT RESCUE lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je PROJECT RESCUE aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

PROJECT RESCUE Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal PROJECT RESCUE (RESCUE) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je PROJECT RESCUE (RESCUE) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor PROJECT RESCUE te bekijken.

Bekijk nu de PROJECT RESCUE prijsvoorspelling !

PROJECT RESCUE (RESCUE) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van PROJECT RESCUE (RESCUE) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van RESCUE token !

Hoe koop je PROJECT RESCUE (RESCUE)?

Op zoek naar Hoe koop je PROJECT RESCUE? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt PROJECT RESCUE gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

RESCUE naar lokale valuta's

1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar VND
4,786.6985
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar AUD
A$0.280126
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar GBP
0.138244
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar EUR
0.158253
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar USD
$0.1819
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar MYR
RM0.762161
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar TRY
7.65799
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar JPY
¥27.8307
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar ARS
ARS$265.159268
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar RUB
14.777556
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar INR
16.121797
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar IDR
Rp3,031.665454
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar PHP
10.708453
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar EGP
￡E.8.618422
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar BRL
R$0.980441
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar CAD
C$0.256479
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar BDT
22.17361
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar NGN
262.4817
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar COP
$702.3159
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar ZAR
R.3.179612
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar UAH
7.654352
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar TZS
T.Sh.446.9283
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar VES
Bs40.5637
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar CLP
$172.0774
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar PKR
Rs51.426768
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar KZT
95.33379
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar THB
฿5.915388
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar TWD
NT$5.622529
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar AED
د.إ0.667573
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar CHF
Fr0.147339
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar HKD
HK$1.413363
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar AMD
֏69.585845
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar MAD
.د.م1.693489
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar MXN
$3.396073
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar SAR
ريال0.682125
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar ETB
Br27.821605
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar KES
KSh23.499661
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar JOD
د.أ0.1289671
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar PLN
0.67303
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar RON
лв0.803998
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar SEK
kr1.742602
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar BGN
лв0.30923
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar HUF
Ft61.389431
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar CZK
3.85628
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar KWD
د.ك0.0558433
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar ILS
0.594813
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar BOB
Bs1.256929
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar AZN
0.30923
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar TJS
SM1.677118
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar GEL
0.494768
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar AOA
Kz165.96556
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar BHD
.د.ب0.0683944
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar BMD
$0.1819
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar DKK
kr1.18235
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar HNL
L4.791246
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar MUR
8.371038
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar NAD
$3.163241
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar NOK
kr1.857199
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar NZD
$0.321963
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar PAB
B/.0.1819
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar PGK
K0.773075
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar QAR
ر.ق0.662116
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar RSD
дин.18.566533
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar UZS
soʻm2,165.475844
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar ALL
L15.299609
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar ANG
ƒ0.325601
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar AWG
ƒ0.325601
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar BBD
$0.3638
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar BAM
KM0.30923
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar BIF
Fr536.4231
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar BND
$0.23647
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar BSD
$0.1819
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar JMD
$29.200407
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar KHR
730.521314
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar KMF
Fr77.4894
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar LAK
3,954.347747
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar LKR
රු55.439482
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar MDL
L3.115947
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar MGA
Ar819.36855
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar MOP
P1.4552
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar MVR
2.80126
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar MWK
MK315.798409
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar MZN
MT11.632505
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar NPR
रु25.804334
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar PYG
1,290.0348
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar RWF
Fr263.9369
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar SBD
$1.497037
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar SCR
2.446555
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar SRD
$7.00315
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar SVC
$1.591625
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar SZL
L3.16506
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar TMT
m0.638469
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar TND
د.ت0.5344222
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar TTD
$1.233282
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar UGX
Sh633.7396
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar XAF
Fr103.8649
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar XCD
$0.49113
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar XOF
Fr103.8649
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar XPF
Fr18.7357
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar BWP
P2.45565
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar BZD
$0.365619
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar CVE
$17.486047
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar DJF
Fr32.1963
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar DOP
$11.688894
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar DZD
د.ج23.801615
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar FJD
$0.414732
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar GNF
Fr1,581.6205
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar GTQ
Q1.393354
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar GYD
$38.05348
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) naar ISK
kr23.1013

PROJECT RESCUE bron

Voor een beter begrip van PROJECT RESCUE kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van PROJECT RESCUE
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over PROJECT RESCUE

Hoeveel is PROJECT RESCUE (RESCUE) vandaag waard?
De live RESCUE prijs in USD is 0.1819 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige RESCUE naar USD prijs?
De huidige prijs van RESCUE naar USD is $ 0.1819. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van PROJECT RESCUE?
De marktkapitalisatie van RESCUE is $ 0.00 USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van RESCUE?
De circulerende voorraad van RESCUE is 0.00 USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van RESCUE?
RESCUE bereikte een ATH-prijs van 0.8680709587324534 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van RESCUE?
RESCUE zag een ATL-prijs van 0.009358123976666423 USD.
Wat is het handelsvolume van RESCUE?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van RESCUE is $ 75.26K USD.
Zal RESCUE dit jaar hoger gaan?
RESCUE kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de RESCUE prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:56:13 (UTC+8)

PROJECT RESCUE (RESCUE) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

RESCUE-naar-USD calculator

Bedrag

RESCUE
RESCUE
USD
USD

1 RESCUE = 0.1819 USD

Handel in RESCUE

RESCUE/USDT
$0.1819
$0.1819$0.1819
-2.04%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,360.84
$101,360.84$101,360.84

-1.76%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,278.06
$3,278.06$3,278.06

-6.53%

Solana logo

Solana

SOL

$154.89
$154.89$154.89

-4.08%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.3045
$1.3045$1.3045

+769.66%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,360.84
$101,360.84$101,360.84

-1.76%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,278.06
$3,278.06$3,278.06

-6.53%

Solana logo

Solana

SOL

$154.89
$154.89$154.89

-4.08%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2113
$2.2113$2.2113

-3.10%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16147
$0.16147$0.16147

-1.50%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4420
$0.4420$0.4420

+784.00%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4420
$0.4420$0.4420

+784.00%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.3045
$1.3045$1.3045

+769.66%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.10400
$0.10400$0.10400

+577.96%

DEGENFI logo

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000485
$0.000000000485$0.000000000485

+463.95%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2242
$0.2242$0.2242

+242.29%