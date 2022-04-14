Renta Network (RENTA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Renta Network (RENTA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Renta Network (RENTA) Informatie Renta Network is building a transformative rental ecosystem by integrating blockchain, Web3, and AI solutions. Focused on decentralization, transaction security, and Real World Assets (RWA), the platform delivers a transparent, secure, and cost-efficient experience for users. Renta Network is building a transformative rental ecosystem by integrating blockchain, Web3, and AI solutions. Focused on decentralization, transaction security, and Real World Assets (RWA), the platform delivers a transparent, secure, and cost-efficient experience for users. Officiële website: https://www.renta.network Whitepaper: https://renta.network/whitebook.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x792905a8b7c0a22d56e78e849f95c162018a4e2d Koop nu RENTA!

Renta Network (RENTA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Renta Network (RENTA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.22M $ 4.22M $ 4.22M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 414.97M $ 414.97M $ 414.97M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.17M $ 10.17M $ 10.17M Hoogste ooit: $ 0.01812 $ 0.01812 $ 0.01812 Laagste ooit: $ 0.003994700085988189 $ 0.003994700085988189 $ 0.003994700085988189 Huidige prijs: $ 0.010167 $ 0.010167 $ 0.010167 Meer informatie over Renta Network (RENTA) prijs

Renta Network (RENTA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Renta Network (RENTA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RENTA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RENTA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RENTA begrijpt, kun je de live prijs van RENTA token verkennen!

Hoe koop je RENTA? Wil je Renta Network (RENTA) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om RENTA te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je RENTA koopt op MEXC!

Renta Network (RENTA) Prijsgeschiedenis Door de RENTA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de RENTA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van RENTA Wil je weten waar je RENTA naartoe gaat? Onze RENTA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van RENTA token!

