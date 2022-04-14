Republic Protocol (REN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Republic Protocol (REN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Republic Protocol (REN) Informatie Ren is an open protocol meant to enable the permissionless and private transfer of value between any blockchain. Ren's core product, RenVM, is focused on bringing interoperability to decentralized finance (DeFi). Ren is an open protocol meant to enable the permissionless and private transfer of value between any blockchain. Ren's core product, RenVM, is focused on bringing interoperability to decentralized finance (DeFi). Officiële website: https://renprotocol.org/ Whitepaper: https://republicprotocol.github.io/whitepaper/republic-whitepaper.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x408e41876cccdc0f92210600ef50372656052a38

Republic Protocol (REN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Republic Protocol (REN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.48M Totale voorraad: $ 1000.00M Circulerende voorraad: $ 999.33M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.49M Hoogste ooit: $ 1.82754 Laagste ooit: $ 0.00690572302723013 Huidige prijs: $ 0.00749

Republic Protocol (REN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Republic Protocol (REN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal REN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel REN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van REN begrijpt, kun je de live prijs van REN token verkennen!

Republic Protocol (REN) Prijsgeschiedenis Door de REN prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van REN Wil je weten waar je REN naartoe gaat? Onze REN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

