Rekt (REKTCOIN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Rekt (REKTCOIN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Rekt (REKTCOIN) Informatie The REKT project is a meme-based, community-driven ecosystem that integrates art, culture, and consumer products like Rekt Drinks, targeting digitally-savvy, culturally engaged crypto enthusiasts and collectors. The REKT project is a meme-based, community-driven ecosystem that integrates art, culture, and consumer products like Rekt Drinks, targeting digitally-savvy, culturally engaged crypto enthusiasts and collectors. Officiële website: https://rektcoin.com Block explorer: https://solscan.io/token/vQoYWru2pbUdcVkUrRH74ktQDJgVjRcDvsoDbUzM5n9 Koop nu REKTCOIN!

Rekt (REKTCOIN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Rekt (REKTCOIN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 180.23M $ 180.23M $ 180.23M Totale voorraad: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Circulerende voorraad: $ 279.04T $ 279.04T $ 279.04T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 271.73M $ 271.73M $ 271.73M Hoogste ooit: $ 0.00000155 $ 0.00000155 $ 0.00000155 Laagste ooit: $ 0.000000031094735438 $ 0.000000031094735438 $ 0.000000031094735438 Huidige prijs: $ 0.00000064591 $ 0.00000064591 $ 0.00000064591 Meer informatie over Rekt (REKTCOIN) prijs

Rekt (REKTCOIN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Rekt (REKTCOIN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal REKTCOIN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel REKTCOIN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van REKTCOIN begrijpt, kun je de live prijs van REKTCOIN token verkennen!

Hoe koop je REKTCOIN? Wil je Rekt (REKTCOIN) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om REKTCOIN te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je REKTCOIN koopt op MEXC!

Rekt (REKTCOIN) Prijsgeschiedenis Door de REKTCOIN prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de REKTCOIN prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van REKTCOIN Wil je weten waar je REKTCOIN naartoe gaat? Onze REKTCOIN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van REKTCOIN token!

