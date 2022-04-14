REI Network (REI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in REI Network (REI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

REI Network (REI) Informatie REI Network（GXChain2.0） is an EVM-compatible public blockchain. As an Ethereum para chain, it owns the features of lightweight, free and dev-friendly. REI Network is to effectively solve the current high cost and low-efficiency problems of public chains. Therefore, REI Network can achieve free, low-cost development, and rapid migration of applications, and can be shared and symbiotic with the EVM ecosystem, also supporting the development of Defi, GameFi, and NFT. Officiële website: https://rei.network/ Block explorer: https://scan.rei.network/

REI Network (REI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor REI Network (REI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.97M $ 14.97M $ 14.97M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 15.76M $ 15.76M $ 15.76M Hoogste ooit: $ 0.35798 $ 0.35798 $ 0.35798 Laagste ooit: $ 0.013414807506717278 $ 0.013414807506717278 $ 0.013414807506717278 Huidige prijs: $ 0.01576 $ 0.01576 $ 0.01576 Meer informatie over REI Network (REI) prijs

REI Network (REI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van REI Network (REI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal REI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel REI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van REI begrijpt, kun je de live prijs van REI token verkennen!

REI Network (REI) Prijsgeschiedenis Door de REI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de REI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van REI Wil je weten waar je REI naartoe gaat? Onze REI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van REI token!

