Reef (REEF) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Reef (REEF), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.

Reef (REEF) Informatie Reef Finance is a liquidity aggregator and multi-chain smart yield engine that allows the integration of any DeFi protocol. It has been created with Polkadot, and shares its security model across the ecosystem while enabling cross-chain integrations. Officiële website: https://reef.io/ Whitepaper: https://docs.reef.io/ Block explorer: https://reefscan.com

Reef (REEF) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Reef (REEF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.50M Totale voorraad: $ 21.02B Circulerende voorraad: $ 21.02B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.50M Hoogste ooit: $ 0.007859 Laagste ooit: $ 0.000173871992725367 Huidige prijs: $ 0.0003094

Reef (REEF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Reef (REEF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal REEF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel REEF tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van REEF begrijpt, kun je de live prijs van REEF token verkennen!

Hoe koop je REEF? Wil je Reef (REEF) toevoegen aan je portfolio?

Reef (REEF) Prijsgeschiedenis Door de REEF prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de REEF prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van REEF Wil je weten waar je REEF naartoe gaat? Onze REEF prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van REEF token!

