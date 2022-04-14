REDX (REDX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in REDX (REDX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

REDX (REDX) Informatie The REDX Project leverages Web3 technology to create innovative entertainment experiences and aims to build a sustainable global entertainment economy. With Tokyo Tower as the ground zero, REDX establishes a Web3 hub centered around RED° TOKYO TOWER, where fans, creators, content (IP), investors, and partners come together. Using REDX tokens as the core, we are expanding next-generation entertainment experiences to the world by integrating online and offline interactions. The REDX Project leverages Web3 technology to create innovative entertainment experiences and aims to build a sustainable global entertainment economy. With Tokyo Tower as the ground zero, REDX establishes a Web3 hub centered around RED° TOKYO TOWER, where fans, creators, content (IP), investors, and partners come together. Using REDX tokens as the core, we are expanding next-generation entertainment experiences to the world by integrating online and offline interactions. Officiële website: https://redx.global/ Whitepaper: https://docs.redx-project.com/ Block explorer: https://tonviewer.com/EQCFO-Y8BSEAINBrNdv72VLC9LCYt915iy-_CmkJgrEaPw3P Koop nu REDX!

REDX (REDX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor REDX (REDX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 11.17M $ 11.17M $ 11.17M Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 3.97B $ 3.97B $ 3.97B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 28.12M $ 28.12M $ 28.12M Hoogste ooit: $ 0.019487 $ 0.019487 $ 0.019487 Laagste ooit: $ 0.002903896441182101 $ 0.002903896441182101 $ 0.002903896441182101 Huidige prijs: $ 0.002812 $ 0.002812 $ 0.002812 Meer informatie over REDX (REDX) prijs

REDX (REDX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van REDX (REDX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal REDX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel REDX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van REDX begrijpt, kun je de live prijs van REDX token verkennen!

