RDO (RDO) Informatie Reddio is a high performance parallel Ethereum-compatible Layer 2, leveraging zero-knowledge technology to achieve unrivaled computation scale with Ethereum-level security. Reddio compatibility with Ethereum's APIs. All smart contracts deployed on Ethereum can be seamlessly implemented on Reddio. Reddio is designed to enhance current blockchain capabilities while maintaining full compatibility for both developers and end-users. Officiële website: https://www.reddio.com/ Whitepaper: https://static.reddio.com/REDDIO%20WHITEPAPER.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x57240C3E140f98abe315CA8E0213c7a77F34A334

RDO (RDO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor RDO (RDO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.09M Totale voorraad: $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 2.14B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.08M Hoogste ooit: $ 0.02277 Laagste ooit: $ 0.000447896410439699 Huidige prijs: $ 0.0005078

RDO (RDO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van RDO (RDO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RDO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RDO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Hoe koop je RDO? Wil je RDO (RDO) toevoegen aan je portfolio?

RDO (RDO) Prijsgeschiedenis Door de RDO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van RDO Wil je weten waar je RDO naartoe gaat? Onze RDO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

