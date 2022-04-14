RDEX (RDEX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in RDEX (RDEX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

RDEX (RDEX) Informatie Orders.Exchange is the first fully-architected order book decentralised exchange on the Bitcoin Layer 1 network. It combines the Ordinals protocol, PSBT technology, Bitcoin scripts, and the Nostr protocol to create the world's first complete trading system and liquidity pool solution based on the Bitcoin Layer 1 network. It has independently written the NIP protocol, which allows user orders to circulate among different DEXs, and is actively promoting the development of the Bitcoin ecosystem and exploring the boundaries of Bitcoin DeFi. Officiële website: https://www.orders.exchange/ Block explorer: https://ordinalscan.net/inscription/79ddd895e48f5f250cfed1e9656e0eb9416d49711c765990bee20f891be1e386i0

RDEX (RDEX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor RDEX (RDEX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 227.60K $ 227.60K $ 227.60K Hoogste ooit: $ 0.398 $ 0.398 $ 0.398 Laagste ooit: $ 0.000530588222957301 $ 0.000530588222957301 $ 0.000530588222957301 Huidige prijs: $ 0.002276 $ 0.002276 $ 0.002276 Meer informatie over RDEX (RDEX) prijs

RDEX (RDEX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van RDEX (RDEX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RDEX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RDEX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RDEX begrijpt, kun je de live prijs van RDEX token verkennen!

