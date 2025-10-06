BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Reddit prijs vandaag is 187.78 USD. Volg realtime RDDTON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de RDDTON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Reddit prijs vandaag is 187.78 USD. Volg realtime RDDTON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de RDDTON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over RDDTON

RDDTON Prijsinformatie

Wat is RDDTON

RDDTON officiële website

RDDTON tokenomie

RDDTON Prijsvoorspelling

RDDTON Geschiedenis

RDDTON koopgids

RDDTON-naar-Fiat valutaconversie

RDDTON spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Reddit logo

Reddit koers(RDDTON)

1 RDDTON naar USD live prijs:

$187.78
$187.78$187.78
-1.66%1D
USD
Reddit (RDDTON) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:34:44 (UTC+8)

Reddit (RDDTON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 181.13
$ 181.13$ 181.13
24u laag
$ 200.42
$ 200.42$ 200.42
24u hoog

$ 181.13
$ 181.13$ 181.13

$ 200.42
$ 200.42$ 200.42

$ 282.4541904298624
$ 282.4541904298624$ 282.4541904298624

$ 181.20583530076357
$ 181.20583530076357$ 181.20583530076357

+0.05%

-1.66%

-12.04%

-12.04%

Reddit (RDDTON) real-time prijs is $ 187.78. De afgelopen 24 uur werd er RDDTON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 181.13 en een hoogtepunt van $ 200.42, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RDDTON hoogste prijs aller tijden is $ 282.4541904298624, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 181.20583530076357 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RDDTON met +0.05% veranderd in het afgelopen uur, -1.66% in de afgelopen 24 uur en -12.04% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Reddit (RDDTON) Marktinformatie

No.2495

$ 486.03K
$ 486.03K$ 486.03K

$ 64.71K
$ 64.71K$ 64.71K

$ 486.03K
$ 486.03K$ 486.03K

2.59K
2.59K 2.59K

2,588.26954346
2,588.26954346 2,588.26954346

ETH

De huidige marktkapitalisatie van Reddit is $ 486.03K, met een handelsvolume van $ 64.71K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RDDTON is 2.59K, met een totale voorraad van 2588.26954346. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 486.03K.

Reddit (RDDTON) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Reddit prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -3.1698-1.66%
30 dagen$ -20.83-9.99%
60 dagen$ -12.22-6.11%
90 dagen$ -12.22-6.11%
Reddit prijswijziging vandaag

RDDTON registreerde vandaag een verandering van $ -3.1698 (-1.66%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Reddit 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -20.83 (-9.99%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Reddit 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,RDDTON zien we een verandering van $ -12.22 (-6.11%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Reddit 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -12.22 (-6.11%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Reddit (RDDTON) bekijken?

Bekijk nu de Redditprijsgeschiedenispagina.

Wat is Reddit (RDDTON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Reddit is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeReddit investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van RDDTON staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Reddit lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Reddit aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Reddit Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Reddit (RDDTON) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Reddit (RDDTON) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Reddit te bekijken.

Bekijk nu de Reddit prijsvoorspelling !

Reddit (RDDTON) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Reddit (RDDTON) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van RDDTON token !

Hoe koop je Reddit (RDDTON)?

Op zoek naar Hoe koop je Reddit? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Reddit gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

RDDTON naar lokale valuta's

1 Reddit(RDDTON) naar VND
4,941,430.7
1 Reddit(RDDTON) naar AUD
A$289.1812
1 Reddit(RDDTON) naar GBP
142.7128
1 Reddit(RDDTON) naar EUR
163.3686
1 Reddit(RDDTON) naar USD
$187.78
1 Reddit(RDDTON) naar MYR
RM786.7982
1 Reddit(RDDTON) naar TRY
7,905.538
1 Reddit(RDDTON) naar JPY
¥28,730.34
1 Reddit(RDDTON) naar ARS
ARS$273,730.6616
1 Reddit(RDDTON) naar RUB
15,270.2696
1 Reddit(RDDTON) naar INR
16,648.5748
1 Reddit(RDDTON) naar IDR
Rp3,129,665.4148
1 Reddit(RDDTON) naar PHP
11,052.7308
1 Reddit(RDDTON) naar EGP
￡E.8,902.6498
1 Reddit(RDDTON) naar BRL
R$1,014.012
1 Reddit(RDDTON) naar CAD
C$264.7698
1 Reddit(RDDTON) naar BDT
22,890.382
1 Reddit(RDDTON) naar NGN
270,966.54
1 Reddit(RDDTON) naar COP
$725,018.58
1 Reddit(RDDTON) naar ZAR
R.3,282.3944
1 Reddit(RDDTON) naar UAH
7,901.7824
1 Reddit(RDDTON) naar TZS
T.Sh.461,375.46
1 Reddit(RDDTON) naar VES
Bs41,874.94
1 Reddit(RDDTON) naar CLP
$177,639.88
1 Reddit(RDDTON) naar PKR
Rs53,089.1616
1 Reddit(RDDTON) naar KZT
98,415.498
1 Reddit(RDDTON) naar THB
฿6,110.3612
1 Reddit(RDDTON) naar TWD
NT$5,806.1576
1 Reddit(RDDTON) naar AED
د.إ689.1526
1 Reddit(RDDTON) naar CHF
Fr152.1018
1 Reddit(RDDTON) naar HKD
HK$1,459.0506
1 Reddit(RDDTON) naar AMD
֏71,835.239
1 Reddit(RDDTON) naar MAD
.د.م1,748.2318
1 Reddit(RDDTON) naar MXN
$3,505.8526
1 Reddit(RDDTON) naar SAR
ريال704.175
1 Reddit(RDDTON) naar ETB
Br28,720.951
1 Reddit(RDDTON) naar KES
KSh24,259.2982
1 Reddit(RDDTON) naar JOD
د.أ133.13602
1 Reddit(RDDTON) naar PLN
694.786
1 Reddit(RDDTON) naar RON
лв829.9876
1 Reddit(RDDTON) naar SEK
kr1,798.9324
1 Reddit(RDDTON) naar BGN
лв319.226
1 Reddit(RDDTON) naar HUF
Ft63,373.8722
1 Reddit(RDDTON) naar CZK
3,980.936
1 Reddit(RDDTON) naar KWD
د.ك57.64846
1 Reddit(RDDTON) naar ILS
614.0406
1 Reddit(RDDTON) naar BOB
Bs1,297.5598
1 Reddit(RDDTON) naar AZN
319.226
1 Reddit(RDDTON) naar TJS
SM1,731.3316
1 Reddit(RDDTON) naar GEL
510.7616
1 Reddit(RDDTON) naar AOA
Kz171,330.472
1 Reddit(RDDTON) naar BHD
.د.ب70.79306
1 Reddit(RDDTON) naar BMD
$187.78
1 Reddit(RDDTON) naar DKK
kr1,218.6922
1 Reddit(RDDTON) naar HNL
L4,946.1252
1 Reddit(RDDTON) naar MUR
8,641.6356
1 Reddit(RDDTON) naar NAD
$3,265.4942
1 Reddit(RDDTON) naar NOK
kr1,920.9894
1 Reddit(RDDTON) naar NZD
$332.3706
1 Reddit(RDDTON) naar PAB
B/.187.78
1 Reddit(RDDTON) naar PGK
K798.065
1 Reddit(RDDTON) naar QAR
ر.ق683.5192
1 Reddit(RDDTON) naar RSD
дин.19,164.8268
1 Reddit(RDDTON) naar UZS
soʻm2,235,475.8328
1 Reddit(RDDTON) naar ALL
L15,794.1758
1 Reddit(RDDTON) naar ANG
ƒ336.1262
1 Reddit(RDDTON) naar AWG
ƒ336.1262
1 Reddit(RDDTON) naar BBD
$375.56
1 Reddit(RDDTON) naar BAM
KM319.226
1 Reddit(RDDTON) naar BIF
Fr553,763.22
1 Reddit(RDDTON) naar BND
$244.114
1 Reddit(RDDTON) naar BSD
$187.78
1 Reddit(RDDTON) naar JMD
$30,144.3234
1 Reddit(RDDTON) naar KHR
754,135.7468
1 Reddit(RDDTON) naar KMF
Fr79,994.28
1 Reddit(RDDTON) naar LAK
4,082,173.8314
1 Reddit(RDDTON) naar LKR
රු57,231.5884
1 Reddit(RDDTON) naar MDL
L3,216.6714
1 Reddit(RDDTON) naar MGA
Ar845,855.01
1 Reddit(RDDTON) naar MOP
P1,502.24
1 Reddit(RDDTON) naar MVR
2,891.812
1 Reddit(RDDTON) naar MWK
MK326,006.7358
1 Reddit(RDDTON) naar MZN
MT12,008.531
1 Reddit(RDDTON) naar NPR
रु26,638.4708
1 Reddit(RDDTON) naar PYG
1,331,735.76
1 Reddit(RDDTON) naar RWF
Fr272,468.78
1 Reddit(RDDTON) naar SBD
$1,545.4294
1 Reddit(RDDTON) naar SCR
2,525.641
1 Reddit(RDDTON) naar SRD
$7,229.53
1 Reddit(RDDTON) naar SVC
$1,643.075
1 Reddit(RDDTON) naar SZL
L3,267.372
1 Reddit(RDDTON) naar TMT
m659.1078
1 Reddit(RDDTON) naar TND
د.ت551.69764
1 Reddit(RDDTON) naar TTD
$1,273.1484
1 Reddit(RDDTON) naar UGX
Sh654,225.52
1 Reddit(RDDTON) naar XAF
Fr107,222.38
1 Reddit(RDDTON) naar XCD
$507.006
1 Reddit(RDDTON) naar XOF
Fr107,222.38
1 Reddit(RDDTON) naar XPF
Fr19,341.34
1 Reddit(RDDTON) naar BWP
P2,535.03
1 Reddit(RDDTON) naar BZD
$377.4378
1 Reddit(RDDTON) naar CVE
$18,051.2914
1 Reddit(RDDTON) naar DJF
Fr33,237.06
1 Reddit(RDDTON) naar DOP
$12,066.7428
1 Reddit(RDDTON) naar DZD
د.ج24,571.013
1 Reddit(RDDTON) naar FJD
$428.1384
1 Reddit(RDDTON) naar GNF
Fr1,632,747.1
1 Reddit(RDDTON) naar GTQ
Q1,438.3948
1 Reddit(RDDTON) naar GYD
$39,283.576
1 Reddit(RDDTON) naar ISK
kr23,660.28

Reddit bron

Voor een beter begrip van Reddit kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Reddit
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Reddit

Hoeveel is Reddit (RDDTON) vandaag waard?
De live RDDTON prijs in USD is 187.78 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige RDDTON naar USD prijs?
De huidige prijs van RDDTON naar USD is $ 187.78. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Reddit?
De marktkapitalisatie van RDDTON is $ 486.03K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van RDDTON?
De circulerende voorraad van RDDTON is 2.59K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van RDDTON?
RDDTON bereikte een ATH-prijs van 282.4541904298624 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van RDDTON?
RDDTON zag een ATL-prijs van 181.20583530076357 USD.
Wat is het handelsvolume van RDDTON?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van RDDTON is $ 64.71K USD.
Zal RDDTON dit jaar hoger gaan?
RDDTON kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de RDDTON prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:34:44 (UTC+8)

Reddit (RDDTON) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

RDDTON-naar-USD calculator

Bedrag

RDDTON
RDDTON
USD
USD

1 RDDTON = 187.78 USD

Handel in RDDTON

RDDTON/USDT
$187.78
$187.78$187.78
-1.75%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,615.83
$101,615.83$101,615.83

-1.51%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,298.89
$3,298.89$3,298.89

-5.94%

Solana logo

Solana

SOL

$156.52
$156.52$156.52

-3.07%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1866
$1.1866$1.1866

+691.06%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,615.83
$101,615.83$101,615.83

-1.51%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,298.89
$3,298.89$3,298.89

-5.94%

Solana logo

Solana

SOL

$156.52
$156.52$156.52

-3.07%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2309
$2.2309$2.2309

-2.24%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16311
$0.16311$0.16311

-0.50%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

DEGENFI logo

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000790
$0.000000000790$0.000000000790

+818.60%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.11070
$0.11070$0.11070

+621.64%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1866
$1.1866$1.1866

+691.06%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.3531
$0.3531$0.3531

+606.20%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000042734
$0.0000000042734$0.0000000042734

+205.19%