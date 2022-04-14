Redbelly Network (RBNT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Redbelly Network (RBNT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Redbelly Network (RBNT) Informatie Redbelly Network is the world’s first formally verified blockchain, developed at the University of Sydney in collaboration with CSIRO, the Australian National Science Agency. Patent #12093247 granted in the United States.Redbelly enables asset issuers to tokenise assets into compliant on-chain structured products. Redbelly Network is the world’s first formally verified blockchain, developed at the University of Sydney in collaboration with CSIRO, the Australian National Science Agency. Patent #12093247 granted in the United States.Redbelly enables asset issuers to tokenise assets into compliant on-chain structured products. Officiële website: https://www.redbelly.network/ Whitepaper: https://www.redbelly.network/hubfs/The%20Redbelly%20Network%20Whitepaper%201.4.pdf Block explorer: https://solscan.io/token/2GBVt2ENvbHepuJMWYTPkkfpWUabAhsaXToYw8UphxS3 Koop nu RBNT!

Redbelly Network (RBNT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Redbelly Network (RBNT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 23.07M $ 23.07M $ 23.07M Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 2.18B $ 2.18B $ 2.18B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 105.90M $ 105.90M $ 105.90M Hoogste ooit: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 Laagste ooit: $ 0.011180620324450977 $ 0.011180620324450977 $ 0.011180620324450977 Huidige prijs: $ 0.01059 $ 0.01059 $ 0.01059 Meer informatie over Redbelly Network (RBNT) prijs

Redbelly Network (RBNT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Redbelly Network (RBNT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RBNT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RBNT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RBNT begrijpt, kun je de live prijs van RBNT token verkennen!

Hoe koop je RBNT? Wil je Redbelly Network (RBNT) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om RBNT te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je RBNT koopt op MEXC!

Redbelly Network (RBNT) Prijsgeschiedenis Door de RBNT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de RBNT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van RBNT Wil je weten waar je RBNT naartoe gaat? Onze RBNT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van RBNT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!