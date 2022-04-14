Rato The Rat (RATO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Rato The Rat (RATO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Rato The Rat (RATO) Informatie $RATO is a new character created by Matt Furie, the creator of Pepe the Frog. The character, named "Rato," is an elderly figure and is closely related to the meme coin $RATO. $RATO is a new character created by Matt Furie, the creator of Pepe the Frog. The character, named "Rato," is an elderly figure and is closely related to the meme coin $RATO. Officiële website: https://www.ratotherat.com Block explorer: https://etherscan.io/token/0xf816507e690f5aa4e29d164885eb5fa7a5627860 Koop nu RATO!

Rato The Rat (RATO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Rato The Rat (RATO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 386.19K $ 386.19K $ 386.19K Hoogste ooit: $ 0.00008888 $ 0.00008888 $ 0.00008888 Laagste ooit: $ 0.000000149321370764 $ 0.000000149321370764 $ 0.000000149321370764 Huidige prijs: $ 0.000000918 $ 0.000000918 $ 0.000000918 Meer informatie over Rato The Rat (RATO) prijs

Rato The Rat (RATO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Rato The Rat (RATO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RATO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RATO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RATO begrijpt, kun je de live prijs van RATO token verkennen!

Hoe koop je RATO? Wil je Rato The Rat (RATO) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om RATO te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je RATO koopt op MEXC!

Rato The Rat (RATO) Prijsgeschiedenis Door de RATO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de RATO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van RATO Wil je weten waar je RATO naartoe gaat? Onze RATO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van RATO token!

