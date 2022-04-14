Rarible (RARI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Rarible (RARI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Rarible (RARI) Informatie $RARI powers infrastructure for onchain commerce. It is the native governance token of the Rarible ecosystem, stewarded by the RARI Foundation on behalf of the community. RARI Foundation facilitates a cross-chain rewards program on Rarible.com, designed to fuel long-term growth and deepen liquidity. Every trade on the NFT marketplace generates fees that are then collected by the Foundation and distributed to users in $RARI. Holders can also stake $RARI to delegate voting power and earn APY — taking part in governance while sharing in the long-term value created by the ecosystem. $RARI powers infrastructure for onchain commerce. It is the native governance token of the Rarible ecosystem, stewarded by the RARI Foundation on behalf of the community. RARI Foundation facilitates a cross-chain rewards program on Rarible.com, designed to fuel long-term growth and deepen liquidity. Every trade on the NFT marketplace generates fees that are then collected by the Foundation and distributed to users in $RARI. Holders can also stake $RARI to delegate voting power and earn APY — taking part in governance while sharing in the long-term value created by the ecosystem. Officiële website: https://rari.foundation Whitepaper: https://rari-foundation.gitbook.io/rari-dao-knowledge-base Block explorer: https://etherscan.io/token/0xfca59cd816ab1ead66534d82bc21e7515ce441cf Koop nu RARI!

Rarible (RARI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Rarible (RARI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 17.76M $ 17.76M $ 17.76M Totale voorraad: $ 25.00M $ 25.00M $ 25.00M Circulerende voorraad: $ 19.49M $ 19.49M $ 19.49M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 22.78M $ 22.78M $ 22.78M Hoogste ooit: $ 49.33 $ 49.33 $ 49.33 Laagste ooit: $ 0.309504826433 $ 0.309504826433 $ 0.309504826433 Huidige prijs: $ 0.9112 $ 0.9112 $ 0.9112 Meer informatie over Rarible (RARI) prijs

Rarible (RARI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Rarible (RARI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RARI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RARI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RARI begrijpt, kun je de live prijs van RARI token verkennen!

Rarible (RARI) Prijsgeschiedenis Door de RARI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de RARI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van RARI Wil je weten waar je RARI naartoe gaat? Onze RARI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van RARI token!

