SuperRare (RARE) Informatie SuperRare is a marketplace to collect and trade unique, single-edition digital artworks. Each artwork is authentically created by an artist in the network, and tokenized as a crypto-collectible digital item that you can own and trade. SuperRare is a marketplace to collect and trade unique, single-edition digital artworks. Each artwork is authentically created by an artist in the network, and tokenized as a crypto-collectible digital item that you can own and trade. Officiële website: https://superrare.com/ Whitepaper: https://docs.superrare.com/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0xba5BDe662c17e2aDFF1075610382B9B691296350

SuperRare (RARE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SuperRare (RARE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 42.32M $ 42.32M $ 42.32M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 824.44M $ 824.44M $ 824.44M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 51.33M $ 51.33M $ 51.33M Hoogste ooit: $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 Laagste ooit: $ 0.04180605179627959 $ 0.04180605179627959 $ 0.04180605179627959 Huidige prijs: $ 0.05133 $ 0.05133 $ 0.05133 Meer informatie over SuperRare (RARE) prijs

SuperRare (RARE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SuperRare (RARE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RARE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RARE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RARE begrijpt, kun je de live prijs van RARE token verkennen!

SuperRare (RARE) Prijsgeschiedenis Door de RARE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de RARE prijsgeschiedenis!

