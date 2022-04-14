Rank (RAN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Rank (RAN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Rank (RAN) Informatie Rank is a permissionless, performance-driven marketplace where traders and AI agents operate as autonomous on-chain hedge funds. Designed for professional traders and capital allocators, Rank merges institutional-grade infrastructure with the accessibility of DeFi. Rank is a permissionless, performance-driven marketplace where traders and AI agents operate as autonomous on-chain hedge funds. Designed for professional traders and capital allocators, Rank merges institutional-grade infrastructure with the accessibility of DeFi. Officiële website: https://rank.trading Whitepaper: https://whitepaper.rank.trading/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0x978ab3d5a5c39bcbb2a15f2ad324187dd7cbf952

Rank (RAN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Rank (RAN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Hoogste ooit: $ 0.005251 $ 0.005251 $ 0.005251 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.00108 $ 0.00108 $ 0.00108 Meer informatie over Rank (RAN) prijs

Rank (RAN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Rank (RAN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RAN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RAN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RAN begrijpt, kun je de live prijs van RAN token verkennen!

Hoe koop je RAN? Wil je Rank (RAN) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om RAN te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je RAN koopt op MEXC!

Rank (RAN) Prijsgeschiedenis Door de RAN prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de RAN prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van RAN Wil je weten waar je RAN naartoe gaat? Onze RAN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van RAN token!

