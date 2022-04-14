Rain Coin (RAINCOIN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Rain Coin (RAINCOIN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Rain Coin (RAINCOIN) Informatie RAIN Coin is an automated meme coin where 1% of all transactions (buys, sells, & transfers) are redistributed back to all other holders! Plus, every day at midnight UTC there is a large THUNDERSTORM that gives all wallets bonus coins, even those in cold storage! With no team, no treasury, and no expenses, RAIN has no built-in selling pressure! (Note: buy/sell tax only available on DEX, MEXC only supports transfer tax) RAIN Coin is an automated meme coin where 1% of all transactions (buys, sells, & transfers) are redistributed back to all other holders! Plus, every day at midnight UTC there is a large THUNDERSTORM that gives all wallets bonus coins, even those in cold storage! With no team, no treasury, and no expenses, RAIN has no built-in selling pressure! (Note: buy/sell tax only available on DEX, MEXC only supports transfer tax) Officiële website: https://raincoin.xyz Whitepaper: https://raincoin.xyz/whitepaper Block explorer: https://polygonscan.com/token/0x8e677ca17065ed74675bc27bcabadb7eef10a292 Koop nu RAINCOIN!

Rain Coin (RAINCOIN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Rain Coin (RAINCOIN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.68M $ 3.68M $ 3.68M Totale voorraad: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Circulerende voorraad: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.68M $ 3.68M $ 3.68M Hoogste ooit: $ 23.21 $ 23.21 $ 23.21 Laagste ooit: $ 0.000114358726534958 $ 0.000114358726534958 $ 0.000114358726534958 Huidige prijs: $ 3.682 $ 3.682 $ 3.682 Meer informatie over Rain Coin (RAINCOIN) prijs

Rain Coin (RAINCOIN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Rain Coin (RAINCOIN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RAINCOIN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RAINCOIN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RAINCOIN begrijpt, kun je de live prijs van RAINCOIN token verkennen!

