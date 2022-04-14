Rabi (RABI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Rabi (RABI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Rabi (RABI) Informatie The Rabi Protocol is a decentralized finance ecosystem that relies on external actors to maintain its operation. Keepers provide real-time market price information, Global Settlers act as a last line of defense against attacks, and Rabi community members provide various services. The Rabi Protocol is a decentralized finance ecosystem that relies on external actors to maintain its operation. Keepers provide real-time market price information, Global Settlers act as a last line of defense against attacks, and Rabi community members provide various services. Officiële website: https://rabi.foundation/ Whitepaper: https://rabi.foundation/download/rabifoundation_whitepaper.pdf Block explorer: https://bscscan.com/token/0x3d90db6cc52e95679fb431e88b1830ba18e41889 Koop nu RABI!

Rabi (RABI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Rabi (RABI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 238.50K $ 238.50K $ 238.50K Hoogste ooit: $ 0.61503 $ 0.61503 $ 0.61503 Laagste ooit: $ 0.000185104481316234 $ 0.000185104481316234 $ 0.000185104481316234 Huidige prijs: $ 0.0002385 $ 0.0002385 $ 0.0002385 Meer informatie over Rabi (RABI) prijs

Rabi (RABI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Rabi (RABI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RABI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RABI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RABI begrijpt, kun je de live prijs van RABI token verkennen!

Hoe koop je RABI? Wil je Rabi (RABI) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om RABI te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je RABI koopt op MEXC!

Rabi (RABI) Prijsgeschiedenis Door de RABI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de RABI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van RABI Wil je weten waar je RABI naartoe gaat? Onze RABI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van RABI token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!