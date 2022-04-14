Quizon (QZN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Quizon (QZN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Quizon (QZN) Informatie Quizon is a pioneering Web3 platform that fuses AI-driven task design, knowledge assessment, and SocialFi to create an incentivized learning ecosystem. Powered by a knowledge-base-driven AI agent, Quizon redefines how users engage with and master knowledge. Quizon is a pioneering Web3 platform that fuses AI-driven task design, knowledge assessment, and SocialFi to create an incentivized learning ecosystem. Powered by a knowledge-base-driven AI agent, Quizon redefines how users engage with and master knowledge. Officiële website: https://quizon.info Whitepaper: https://quizon.gitbook.io/quizon Block explorer: https://bscscan.com/address/0x520bD8D14De4A180A99CCdc683cE896031BdAC51

Quizon (QZN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Quizon (QZN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: -- -- -- Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): -- -- -- Hoogste ooit: $ 0.72 $ 0.72 $ 0.72 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.000000000000001512 $ 0.000000000000001512 $ 0.000000000000001512 Meer informatie over Quizon (QZN) prijs

Quizon (QZN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Quizon (QZN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal QZN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel QZN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van QZN begrijpt, kun je de live prijs van QZN token verkennen!

Quizon (QZN) Prijsgeschiedenis Door de QZN prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de QZN prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van QZN Wil je weten waar je QZN naartoe gaat? Onze QZN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van QZN token!

