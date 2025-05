Disclaimer

Deze informatie is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het vormt geen aanbod of verzoek tot het kopen, verkopen of vasthouden van een effect, financieel product of instrument dat genoemd is in de inhoud. Het is evenmin een aanbeveling of beleggings-, financieel, handels- of ander advies van MEXC. De gepresenteerde gegevens kunnen prijsinformatie bevatten van assets die worden verhandeld op MEXC en andere cryptocurrency-beurzen en marktdataplatforms. MEXC kan kosten rekenen voor het verwerken van cryptocurrency-transacties die mogelijk niet zijn opgenomen in de weergegeven wisselkoersen. MEXC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of vertragingen in de inhoud, of voor acties die worden genomen op basis van deze informatie.