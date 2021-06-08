Quickswap (QUICK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Quickswap (QUICK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Quickswap (QUICK) Informatie QuickSwap is a fork of the originator of Automated Market Makers in the now rapidly expanding DeFi sector of the Cryptocurrency industry, Uniswap. Both, of course, are magical. Only, rather than settling for the magic of unicorns, we've opted for the magic of dragons. It's a much faster kind of magic, currently only available in a land far far away, known by the locals as Layer 2. Officiële website: https://quickswap.exchange/ Whitepaper: https://docs.quickswap.exchange/ Block explorer: https://polygonscan.com/token/0xB5C064F955D8e7F38fE0460C556a72987494eE17

Quickswap (QUICK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Quickswap (QUICK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 15.22M Totale voorraad: $ 946.05M Circulerende voorraad: $ 736.13M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 20.68M Hoogste ooit: $ 0.119 Laagste ooit: $ 0.017408148679471012 Huidige prijs: $ 0.02068

Quickswap (QUICK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Quickswap (QUICK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal QUICK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel QUICK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van QUICK begrijpt, kun je de live prijs van QUICK token verkennen!

Hoe koop je QUICK? Wil je Quickswap (QUICK) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om QUICK te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

Quickswap (QUICK) Prijsgeschiedenis Door de QUICK prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de QUICK prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van QUICK Wil je weten waar je QUICK naartoe gaat? Onze QUICK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van QUICK token!

