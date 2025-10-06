Wat is QUANTUM (QUANTUM)?

Quantum Chain is a quantum-secure, AI-automated compliance blockchain ecosystem designed as the next generation of financial services infrastructure. Quantum Chain offers enterprise-grade scalability, security, and regulatory adherence through quantum-resistant cryptography and AI-driven compliance automation. The ecosystem is powered by its native utility coin, Quantum ($Q), which facilitates transactions, governance and tokenisation. Additionally, Quantum Chain supports Quantum Financial Institutions (QFIs), a network of native projects and financial service solutions built on its infrastructure, enabling secure, efficient, and compliant financial products for a quantum-ready world. Quantum Chain is a quantum-secure, AI-automated compliance blockchain ecosystem designed as the next generation of financial services infrastructure. Quantum Chain offers enterprise-grade scalability, security, and regulatory adherence through quantum-resistant cryptography and AI-driven compliance automation. The ecosystem is powered by its native utility coin, Quantum ($Q), which facilitates transactions, governance and tokenisation. Additionally, Quantum Chain supports Quantum Financial Institutions (QFIs), a network of native projects and financial service solutions built on its infrastructure, enabling secure, efficient, and compliant financial products for a quantum-ready world.

QUANTUM is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeQUANTUM investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.



Bovendien kun je:

- De beschikbaarheid van QUANTUM staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.

- Beoordelingen en analyses over QUANTUM lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je QUANTUM aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

QUANTUM Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal QUANTUM (QUANTUM) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je QUANTUM (QUANTUM) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor QUANTUM te bekijken.

Bekijk nu de QUANTUM prijsvoorspelling !

QUANTUM (QUANTUM) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van QUANTUM (QUANTUM) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van QUANTUM token !

Hoe koop je QUANTUM (QUANTUM)?

Op zoek naar Hoe koop je QUANTUM? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt QUANTUM gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

QUANTUM naar lokale valuta's

Probeer Converter

QUANTUM bron

Voor een beter begrip van QUANTUM kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Mensen vragen ook: Andere vragen over QUANTUM Hoeveel is QUANTUM (QUANTUM) vandaag waard? De live QUANTUM prijs in USD is 0.002859 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens. Wat is de huidige QUANTUM naar USD prijs? $ 0.002859 . Bekijk De huidige prijs van QUANTUM naar USD is. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens. Wat is de marktkapitalisatie van QUANTUM? De marktkapitalisatie van QUANTUM is $ 0.00 USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van QUANTUM? De circulerende voorraad van QUANTUM is 0.00 USD . Wat was de all-time high (ATH) prijs van QUANTUM? QUANTUM bereikte een ATH-prijs van 0.7303169003467307 USD . Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van QUANTUM? QUANTUM zag een ATL-prijs van 0.00048219051846745 USD . Wat is het handelsvolume van QUANTUM? Het actuele 24‑uurs handelsvolume van QUANTUM is $ 58.59K USD . Zal QUANTUM dit jaar hoger gaan? QUANTUM kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de QUANTUM prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.

QUANTUM (QUANTUM) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8) Type Informatie 11-05 17:18:00 Industrie-updates Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 On-chain gegevens Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Industrie-updates Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear" 11-04 15:40:43 Industrie-updates Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h 11-04 13:21:37 Industrie-updates Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated 11-04 05:28:00 Industrie-updates Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft